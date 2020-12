Tisícky domorodých Mayov zablokovali cesty na východe Guatemaly

Guatemala 1. decembra (TASR) - Tisícky domorodých Mayov zablokovali počas pondelkového protestu proti prezidentovi Alejandrovi Giammatteiovi hlavnú cestu v západnej časti Guatemaly, uviedla agentúra AFP.



Podľa slov jedného z hlavných predstaviteľov protestu, Santiaga Cuxa, pondelkový protest podporilo 83 guatemalských komunít zo západného departmentu Sololá, územia, ktoré obýva približne pol milióna obyvateľov, "aby centrálna vláda a ministri vedeli, že kroky, ktoré podnikli v súvislosti s rozpočtom na rok 2021, ani zďaleka nie sú nedostačujúce".



Kongres, v ktorom dominujú konzervatívne provládne strany, sa rozhodol odstúpiť od schválenia štátneho rozpočtu na rok 2021 po tom, čo sa koncom novembra stovky demonštrantov vlámali do budovy Kongresu, kde protestovali proti zákonu, na základe ktorého sa majú znížiť výdavky na školstvo a zdravotníctvo.



Nákupné centrá a obchody v rovnomennom hlavnom meste departmentu Sololá zo solidarity s demonštrantmi zatvorili svoje prevádzky, dodal Cux. Otvorené boli len lekárne.



Domorodé skupiny za pomoci kameňov a ťažkých vozidiel zablokovali štyri úseky Panamerickej diaľnice, uviedol hovorca úradu štátnych ciest Juan Carlos Aquino. Po odstránení blokád sa protest presunul do hlavého mesta, kde prezidenta Giammatteia demonštranti kritizovali najmä pre neuspokojivé riadenie pandémie COVID-19.



Guatemalská laureátka Nobelovej ceny za mier Rigoberta Menchúová minulý týždeň kritizovala vládu za to, že do rokovaní, na ktoré prizvala popredných obchodných lídrov, predstaviteľov evanjelickej cirkvi a zástupcov jedinej štátnej univerzity v krajine, v záujme vyriešenia súčasnej krízovej situácie, nezahrnula domorodých obyvateľov. Hlavní predstavitelia domorodých kmeňov Giammatteia písomne obvinili z toho, že nevydal stanovisko k ich požiadavkám o uznaní práv domorodcov.



Domorodí obyvatelia žijú prevažne na západe krajiny a tvoria 43 percent celkového obyvateľstva Guatemaly. Podľa viacerých ľudskoprávnych organizácií sú domorodci často diskriminovaní a marginalizovaní, pričom v niektorých domorodých komunitách miera chudoby presahuje 80 percent.