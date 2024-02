Tisícky farmárov protestujú v Bruseli v deň konania summitu EÚ

Brusel 1. februára (TASR) - Brusel postihli vo štvrtok ráno dopravné zápchy, ktoré sa dopoludnia podľa očakávania ešte zhoršia po príchode tisícok traktorov v rámci mohutného protestu belgických a európskych farmárov. Tí do hlavného mesta EÚ prišli v deň konania mimoriadneho summitu s cieľom odsúdiť "nekonzistentnosť európskych politík" v otázkach poľnohospodárstva. Informuje o tom spravodajca TASR.



Belgická televízna stanica RTBF zdôraznila, že protesty farmárov v Bruseli boli zámerne dohodnuté na 1. februára kvôli mimoriadnemu summitu EÚ o revízii dlhodobého rozpočtu Únie.



Podľa tlačovej agentúry Belga už v skorých ranných hodinách boli v meste stovky traktorov, pričom niektorí farmári strávili predošlú noc na námestí Place du Luxembourg pred sídlom Európskeho parlamentu. Na tom istom mieste boli protesty hlučné už okolo deviatej hodiny ráno, keď demonštranti pri zrážke s poriadkovými silami zapálili stohy slamy a hádzali na policajtov vajíčka, delobuchy a kamene. Hlásené sú aj materiálne škody na námestí.



Väčšina traktorov a inej poľnohospodárskej techniky má však do mesta doraziť neskôr v priebehu dopoludnia. Farmári zo všetkých regiónov Belgicka chcú okrem Európskeho parlamentu protestovať aj pri kruhovom objazde na Schumanovom námestí pri sídle Európskej komisie a Európskej rady, kde prebieha summit šéfov vlád a štátov EÚ. Táto oblasť je však od skorých ranných hodín uzavretá ako bezpečnostný okruh práve kvôli summitu EÚ, s posilneným počtom policajtov.



Popoludní je však dohodnuté stretnutie zástupcov poľnohospodárskych odborov s eurokomisárom pre poľnohospodárstvo Januszom Wojciechowskim.



Belgickí farmári, rovnako ako ich kolegovia z Francúzska, odmietajú najmä pripravovanú dohodu EÚ o voľnom obchode s krajinami Mercosur, požadujú rôzne administratívne zjednodušenia, kritizujú "nepochopiteľné" európske normy a požadujú tiež spravodlivejšie ceny za svoje produkty predávané do reťazcov agropriemyslu.



Nespokojnosť a hnev európskych farmárov, ktorí už niekoľko týždňov protestujú v mnohých členských krajinách eurobloku, nie je súčasťou oficiálnych rokovaní na summite EÚ. Nie je však vylúčené, že lídri o tom nebudú hovoriť, pretože každý účastník summitu má možnosť hovoriť o akejkoľvek téme.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)