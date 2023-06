Tisícky Iračanov opäť protestovali proti páleniu Koránu vo Švédsku

Basra 30. júna (TASR) - Tisícky stúpencov irackého šiitského duchovného Muktadu as-Sadra sa v piatok zhromaždili vo väčších mestách Iraku na protest proti páleniu Koránu, ku ktorému došlo tento týždeň pred mešitou vo švédskej metropole Štokholm. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Účastníci protestov, ktoré sa konali v deň piatkových moslimských modlitieb, vyzývali na vyhostenie švédskeho veľvyslanca z Iraku. Demonštrácie v irackej metropole Bagdad a v meste Basra na juhu krajiny sprevádzalo pálenie švédskych vlajok, ako aj dúhových zástav symbolizujúcich komunitu LGBTQ+. Účastníci protestov skandovali "Áno, áno islamu" a "Nie, nie diablovi", cituje AP.



Jeden zo šiitských duchovných počas prejavu na bagdadskom predmestí Sadr City vyzval na "vyhostenie švédskeho veľvyslanca a úplné prerušenie diplomatických vzťahov" so Švédskom, "ak to bude nevyhnutné".



K demonštráciám došlo deň po tom, čo stovky protestujúcich nakrátko vtrhli do budovy švédskej ambasády v Bagdade.



Muž, ktorý sám seba označil za utečenca z Iraku, zapálil v stredu posvätnú knihu moslimov pred mešitou v centre švédskej metropoly Štokholm, pripomína AP. Iracké bezpečnostné zdroje uviedli, že ide o irackého kresťana, ktorý v minulosti bojoval v kresťanskej jednotke prevažne šiitských milícií, neskôr integrovanej do irackej armády.



Švédska polícia protest v Štokholme povolila a odvolala sa pritom na slobodu prejavu. Predchádzajúce rozhodnutie o zákaze podobného protestu zamietol švédsky súd.



K páleniu koránu Koránu došlo v čase významného moslimského sviatku íd al-adhá a zo strany moslimov vo svete to vyvolalo rozsiahle pobúrenie.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vo štvrtok uviedol, že tento incident bude ďalšou prekážkou pre úsilie Švédska o členstvo v Severoatlantickej aliancii (NATO).



Irackí predstavitelia vyzvali Švédsko, aby 37-ročného Salwana Momiku, ktorý Korán zapálil, vydali na trestné stíhanie do Iraku.