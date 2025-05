Tisícky katolíkov oslavovali pápeža Leva XIV. v Peru, kde roky pôsobil

Lima 11. mája (TASR) - Tisícky katolíkov sa v sobotu zhromaždili na omši pod holým nebom v severoperuánskom meste Chiclayo, aby oslávili zvolenie nového pápeža Leva XIV., ktorý medzi nimi roky žil a pôsobil ako biskup. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Prvý americký pápež v tomto meste na tichomorskom pobreží strávil deväť rokov.



Chiclayo „je jednoduché mesto, ktoré hlboko miloval a ktoré si stále nosí vo svojom srdci,“ povedal biskup Chiclaya Edinson Farfan preplnenému zhromaždeniu pri miestnej Katedrále svätej Márie.



Niektorí veriaci na zhromaždení mávali fotografiami z čias, keď bol Lev tamojším biskupom. Jeden z nich držal transparent s nápisom: „Otec Lev XIV., Chiclayo bude vždy tvojím domovom.“



Biskup Farfan opísal Leva ako „hlboko citlivého na sociálnu spravodlivosť“ a vyzdvihol jeho „veľké srdce“ a blízkosť k chudobným, migrantom, utečencom a „tým, ktorí trpia“.



Lev, bývalý kardinál Robert Francis Prevost z Chicaga, prvýkrát prišiel do Peru pred 40 rokmi ako misionár. Do tohto mesta sa vrátil v roku 2014 a hneď rok po tom bol vymenovaný za biskupa, čím sa stal naturalizovaným peruánskym občanom.



V Chiclayu zostal až do roku 2023, kým ho do Ríma nepovolal jeho predchodca, zosnulý pápež František, spresňuje AFP.



Vo svojom prvom prejave z Vatikánu vo štvrtok novozvolený pápež Lev XIV. krátko pozdravil svoju „milovanú diecézu Chiclayo“ v španielčine a vzdal hold tamojšiemu „veriacemu ľudu“.