Tisícky ľudí demonštrovali v Londýne na podporu Palestínčanov

PREČÍTAJTE SI AJ: Červený kríž je zhrozený ľudským utrpením v Izraeli i v Gaze

Londýn 14. októbra (TASR) - Tisícky ľudí sa v sobotu zišli v centrálnej časti britskej metropoly Londýn, aby vyjadrili podporu Palestínčanom aj napriek varovaniam polície, že prípadní stúpenci palestínskeho hnutia Hamas môžu čeliť zadržaniu. TASR správu prevzala z agentúry AFP.Účastníci demonštrácií sa v sobotu ráno zhromaždili neďaleko centrály stanice BBC a pochodovali naprieč Londýnom. Poobede sa očakávali súvisiace zhromaždenia neďaleko britského parlamentu aj sídla premiéra Rishiho Sunaka.Podľa AFP niektorí z demonštrantov ukazovali palestínsku vlajku a transparenty s heslami ako "", "" a ""." citovala AFP predsedu iniciatívy "", ktorý sa zúčastnil na demonštrácii.Protestný pochod prichádza v čase, keď Izrael zintenzívňuje odvetné útoky na pásmo Gazy s cieľom zničiť kapacity hnutia Hamas, ktorého militanti minulú sobotu podnikli do Izraela masívny vpád a bezhlavo zabíjali izraelských vojakov i civilistov a desiatky ďalších odvliekli.Izrael sa zároveň pripravuje aj na očakávanú pozemnú ofenzívu do palestínskej enklávy, pričom do pohraničia nasadil desiatky tisíc vojakov.Metropolitná polícia v Londýne už pred spustením demonštrácií nasadila do ulíc vyše 1000 policajtov v dôsledku obáv, že sa konflikt na Blízkom východe môže odzrkadliť aj do Británii.Britská vláda od útoku Hamasu zaznamenala v krajine nárast zločinu a incidentov súvisiacich s antisemitizmom. Polícia v piatok juhovýchodnom grófstve Sussex zadržala 22-ročnú ženu, ktorá údajne vystúpila s prejavom na podporu palestínskeho islamistického hnutia.