Tisícky ľudí opäť demonštrovali proti projektu na ťažbu lítia v Srbsku

Belehrad 11. augusta (TASR) - Tisícky ľudí demonštrovalo v sobotu v srbskom hlavnom meste Belehrad proti plánovanej ťažbe lítia v Srbsku, informuje TASR podľa agentúry DPA.



Ochrancovia životného prostredia namietajú, že je to pre prostredie vysoko toxické.



Demonštranti sa po výzvach niekoľkých zoskupení na ochranu životného prostredia zhromaždili pod heslom "Nebude tu žiadna ťažba". Niektorí z protestujúcich zablokovali na dvoch miestach aj vlakovú dopravu.



Polícia spočiatku nezasahovala. Na začiatku protestov niektorí lídri demonštrácie avizovali, že v krajine dôjde k ďalším blokádam dopravy v nasledujúcich dňoch, podrobnosti však neuviedli.



Tamojší predstavitelia tvrdia, že protesty proti ťažbe lítia sú sprisahaním proti populistickému srbskému prezidentovi Aleksandrovi Vučičovi, píše agentúra AP. Vučič už skôr uviedol, že ho ruské spravodajské služby upozornili, že nešpecifikované západné mocnosti, ktoré ho chcú zbaviť moci, pripravujú na sobotu "masové nepokoje a prevrat".



Dohoda o zásobovaní lítiovými batériami medzi Srbskom a EÚ bola uzavretá na "summite o kritických surovinách" v Belehrade, na ktorom sa zúčastnil nemecký kancelár Olaf Scholz. Dohoda by mohla znížiť závislosť Európy od Číny a priblížiť Srbsko, ktoré má úzke vzťahy s Ruskom a Čínou, k EÚ.



Srbsko má rozsiahle ložiská lítia v údolí rieky Jadar neďaleko mesta Loznica neďaleko hraníc s Bosnou, kde sa nachádza sporný projekt ťažobnej spoločnosti Rio Tinto. Srbský súd začiatkom júla povolil tamojšej vláde obnoviť tento projekt, ktorý bol pozastavený od masových protestov v roku 2022. Podľa AP boli tieto protesty doposiaľ najväčšou výzvou, ktorej bol srbský prezident Vučič vystavený.



Vláda vtedy pre obavy ľudí z dôsledkov pre životné prostredie zrušila povolenia udelené spoločnosti Rio Tinto. Súd vyhlásil, že zrušenie týchto povolení "nebolo v súlade s ústavou a zákonom".



Prezident Vučič oznámil, že akékoľvek výkopové práce sa nezačnú skôr než v roku 2028 a vláda si pred povolením výkopových prác vyžiada pevné environmentálne záruky. Niektorí vládni predstavitelia naznačili, že by sa o tejto otázke mohlo konať aj referendum.