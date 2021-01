Tisícky ľudí protestovali proti oslavám Dňa Austrálie

Aborigén vykonáva tradičný dymový rituál austrálskych domorodcov pri príležitosti oslavám Dňa Austrálie v Sydney v utorok 26. januára 2021. Foto: TASR/AP

Sydney 26. januára (TASR) - Tisícky obyvateľov austrálskych miest protestovali v utorok proti oslavám Dňa Austrálie, uviedla agentúra DPA.V Austrálii je 26. január od roku 1994 štátnym sviatkom. Pripomína deň, keď na kontinent dorazila flotila britských lodí, ktorá v roku 1788 kolonizovala kontinent.Aborigéni to vidia inak. Ľudia, ktorých kultúra siaha 60.000 rokov do minulosti, tento deň označujú za deň smútku. Jednak pre pôdu, ktorú im ukradli a jednak pre svojich predkov, ktorých zabili britskí námorníci či choroby, ktoré so sebou priviezli.V Sydney sa zhromaždilo približne 3000 ľudí pri príležitosti "Dňa invázie", ako to nazvali, napriek tomu, že polícia vopred varovala, že ak dav presiahne povolený počet 500 ľudí, bude zatýkať. Podľa jej neskorších správ zatkla štyri osoby.V Melbourne sa demonštranti rozdelili do skupín po 100, aby tak dodržali vládou stanovené obmedzenia. Podobné zhromaždenia sa konali vo všetkých hlavných mestách federácie i v niektorých regionálnych mestách.Rečníci na zhromaždeniach upozorňovali na problémy, ktorým domorodé obyvateľstvo musí čeliť vrátane vysokej kriminality, kratšej dĺžky dožitia i rasistických postojov spoločnosti.Austrálsky premiér Scott Morrison, ktorý je považovaný za konzervatívca a nacionalistu, povedal, že sviatok by sa mal naďalej pripomínať 26. januára. Rovnako ocenil spôsob, akým krajina vlani bojovala s pandémiou.povedal. Reagoval tým na verejnú kampaň za zmenu dátumu tohto sviatku v snahe zmierniť bolesť domorodého obyvateľstva.Prieskum verejnej mienky v tejto veci zistil, že z respondentov by dátum zmenilo len 28 percent, 48 bolo proti a štvrtina sa k tejto otázke nevedela vyjadriť. Niektorí aktivisti si myslia, že najvhodnejšie by bolo zrušenie celého sviatku.