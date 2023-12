Tisícky ľudí protestovali proti úsporným opatreniam navrhovaným EÚ

Brusel 12. decembra (TASR) - Tisícky ľudí v utorok demonštrovali v belgickom hlavnom meste Brusel za lepšie verejné služby, podmienky na život a vyššie mzdy v Európskej únii. Informovala o tom agentúra AP, podľa ktorej sa protestu zúčastnili demonštranti z rôznych častí EÚ.



Protest v centre Bruselu, sídle EÚ, sa odohral v čase rokovaní o novom Pakte stability a rastu, ktorého cieľom je obmedziť dlh a deficit členských krajín.



V prípade prijatia Paktu, ktorý bol pozastavený počas pandémie COVID-19 a jeho obnovenie je stanovené na rok 2024, by štáty EÚ museli prijať viacero úsporných opatrení vrátane zníženia štátneho rozpočtu a zvýšenia daní. Táto fiškálna politika však podľa kritikov nebude fungovať.



"Ľudia si zaslúžia dôstojný život, slušné platy, dobré pracovné podmienky a väčšina vlád v EÚ im to nedopraje," vyhlásila jedna z účastníčok, pedagogická pracovníčka z Portugalska. Vyzvala tiež na spravodlivé zdanenie, "aby bolo dosť peňazí na verejné služby a aby všetci európski občania a pracovníci mohli žiť dôstojne."



Európska konfederácie odborových zväzov (ETUC), ktorá zastupuje 45 miliónov členov, predpokladá, že plánované znovuzavedenie Paktu stability a rastu prinúti 14 členských štátov EÚ, aby len v budúcom roku znížili svoje rozpočty o 45 miliárd eur.



Šéfka ETUC Esther Lynchnová vyjadrila presvedčenie, že v dôsledku návratu úsporných opatrení zaniknú pracovné miesta, znížia sa mzdy aj finančné prostriedky pre už aj tak preťažené verejné služby. Podľa nej by to tiež pravdepodobne viedlo ďalšej zničujúcej recesii.



"Úsporné opatrenia sa už vyskúšali a zlyhali. Je načase poučiť sa z minulosti a zabezpečiť, aby hospodárske pravidlá EÚ uprednostňovali blaho ľudí a planéty pred úplne svojvoľnými obmedzeniami," poznamenala Lynchová.