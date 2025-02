Vo Viedni protestovali proti vzniku vlády vedenej krajnou pravicou

Viedeň 5. februára (TASR) - Tisícky ľudí protestovali v utorok večer pred úradom rakúskeho kancelára vo Viedni proti potenciálnemu vzniku vládnucej koalície vedenej krajne pravicovou Slobodnou stranou Rakúska (FPÖ), píše TASR podľa agentúry AFP. Organizátori odhadli účasť na 30.000 ľudí.



Mnohí z demonštrantov niesli transparenty s nápismi ako "Preč s nacistami" či "Už nikdy viac" a vyjadrovali obavy, že vláda vedená FPÖ nebude rešpektovať princípy právneho štátu, menšinové ani iné práva. Niektorí z účastníkov tvrdili, že prišli protestovať aj proti vzostupu krajnej pravice v Európe, a že si želajú "humánnu vládu".



FPÖ síce už v minulosti bola vo vláde, nikdy ju však neviedla, približuje AFP. Hoci táto strana zvíťazila v septembrových parlamentných voľbách, rakúsky prezident Alexander Van der Bellen poveril zostavením novej vlády najskôr Karla Nehammera, vtedajšieho predsedu Rakúskej ľudovej strany (ÖVP), ktorá skončila ako druhá.



Zdôvodnil to tým, že všetky ostatné parlamentné strany odmietli so slobodnými spolupracovať. Po stroskotaní koaličných rozhovorov vedených ÖVP už poverenie na zostavenie vlády dostal začiatkom januára predseda FPÖ Herbert Kickl. Odvtedy vedie koaličné rozhovory práve s ľudovcami z ÖVP.



ÖVP však v utorok večer informovala, že rokovania "sa nachádzajú v náročnej fáze", no bližšie podrobnosti neuviedla. AFP približuje, že koaličné rokovania v Rakúsku už trvajú rekordne dlho - v stredu dosiahli 130 dní, čím o deň prekonali predošlý rekord z 60. rokov 20. storočia. Analytici považujú za ich najpravdepodobnejší výsledok vládu vedenú práve FPÖ.