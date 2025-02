Tisícky ľudí si v Tel Avive uctili pamiatku 4 rukojemníkov

Tel Aviv 20. februára (TASR) - Tisíce ľudí sa vo štvrtok podvečer zišli v Tel Avive, aby si minútou ticha uctili pamiatku štyroch rukojemníkov, ktorých telá palestínske hnutie Hamas vo štvrtok prostredníctvom Medzinárodného výboru Červeného kríža odovzdalo izraelským úradom.



Ako informovala agentúra AFP, dav ľudí na Námestí rukojemníkov sa stíšil hneď na úvod zhromaždenia zvolaného na znak solidarity s pozostalými po obetiach.



Spravodajský web The Times of Israel (TOI) doplnil, že mnoho ľudí prišlo na námestie s izraelskými vlajkami, pričom na mnohých bola Dávidova hviezda pretkaná žltou stuhou predstavujúcou rukojemníkov. Mnohí ľudia zapaľovali sviečky alebo mali v rukách oranžové balóny symbolizujúce farbu vlasov dvoch malých chlapcov, ktorých telá sú medzi vydanými Hamasom.



Inštitút súdneho lekárstva na predmestí Tel Avivu medzičasom vo štvrtok ukončil identifikáciu prvého zo štyroch tiel, ktoré Hamas vydal. Styčný dôstojník izraelskej armády príbuzným obete oznámil, že 83-ročný Oded Lifšic bol v zajatí zavraždený Palestínskym islamským džihádom. Podľa riaditeľa inštitútu Chen Kugel bol Lifšic zabitý pred viac ako rokom.



Identifikácii budú následne podrobené aj ďalšie tri telá, ktoré Hamas vo štvrtok vydal s tým, že ide o pozostatky Širi Bibasovej a jej dvoch malých synov - Kfira a Ariela, ktorých Palestínčania uniesli z kibucu Nir Oz.



Kfir mal v čase únosu sotva deväť mesiacov a bol najmladší unesený rukojemník. Jeho brat Ariel bol vtedy štvorročný.



Obeťou únosu sa stal aj Jarden Bibas - manžel Širi a otec oboch chlapčekov. Palestínski militanti ho prepustili 1. februára.



Mnoho ľudí vzdávalo hold štyrom obetiam vpádu palestínskych kománd zo 7. októbra 2023 aj počas dňa pozdĺž trasy prevozu tiel od hranice Izraela s Pásmom Gazy do Tel Avivu.