Tisícky ľudí v Mexiku protestovali proti násiliu na ženách

Mexiko 26. novembra (TASR) - Tisíce žien vyšli vo štvrtok do ulíc hlavného mesta Mexika a žiadali od úradov, aby prijali opatrenia na ochranu žien pred prejavmi rodovo podmieneného násilia.



Počas pochodu došlo k potýčkam s políciou, ktorá proti malej skupine demonštrantov vyzbrojených kladivami zasiahla slzotvorným plynom, informovala v noci na piatok agentúra AFP s tým, že akcia sa konala pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti násiliu na ženách.



AFP pripomenula, že každý deň je v Mexiku zabitých približne desať žien. Aktivisti obviňujú vládu, že nerobí dosť pre riešenie tohto problému. Podľa oficiálnych údajov bolo v Mexiku od roku 2019 zavraždených viac ako 10.700 žien.



Prezident Andrés Manuel López Obrador už viackrát kritizoval podobné feministické pochody, pričom naznačuje, že ich podporujú jeho nepriatelia, aby podkopali jeho vládu.



Od januára do septembra zaznamenalo Mexiko 736 vrážd žien. Vlani ich podľa oficiálnych údajov bolo celkovo 975.



"Asi tretinu prípadov násilných úmrtí žien v Mexiku tvoria rodovo podmienené vraždy," uviedla pre španielsku redakciu rozhlasovej stanice RFI riaditeľka mexickej pobočky ľudskoprávnej organizácie Amnesty International (AI) Edith Olivaresová Ferretová.



Poukázala na to, že pri vyšetrovaní vrážd žien v Mexiku často dochádza k stratám dôkazov. "Neexistujú ani nástroje, ktoré by zaväzovali vyšetrovateľov k uchovávaniu dôkazov alebo ich včasnému zhromažďovaniu a rodová príslušnosť ako motív trestného činu sa nezohľadňuje vôbec alebo nedostatočne," dodala.



Ferretová špecifikovala, že v Mexiku sa nezhromažďujú odborné posudky potrebné na kvalifikáciu vraždy ako rodovo podmieneného trestného činu.



Podľa nej sa neuchovávajú "vzorky odobrané z vagíny, ktoré umožňujú konštatovať, že došlo k sexuálnemu násiliu, neskúmajú sa nechty, aby sa zistilo, či sa obeť bránila, a čo tiež umožňuje získať vzorku DNA".



Upozornila, že ak sa tieto dôkazy "nezhromaždia včas, sú navždy stratené".



Dodala, že nie všetky stopy sa pri vyšetrovaní prebádajú dôsledne, "čo vysvetľuje, prečo prípady zostávajú otvorené päť, desať, 15 i 20 rokov bez toho, aby ich bolo možné uzavrieť a postaviť pred súd" páchateľa.