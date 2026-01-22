< sekcia Zahraničie
Tisícky ľudí v nemeckých uliciach vyjadrili podporu sýrskym Kurdom
Protesty sa odohrali aj v utorok, pričom z Hannovera a Stuttgartu hlásili viaceré potýčky, pri ktorých demonštranti po policajtoch hádzali fľaše a pyrotechniku.
Autor TASR
Berlín 22. januára (TASR) - Tisícky ľudí v stredu vyšli do ulíc viacerých nemeckých miest, aby vyjadrili podporu sýrskym Kurdom, proti ktorým vláda v Damasku už niekoľko dní vedie úspešnú ofenzívu. TASR o tom píše podľa agentúry DPA.
V Berlíne asi tisícka demonštrantov pochodovala od Brandenburskej brány až k Potsdamer Platz. V Hannoveri reportéri na mieste odhadli počet účastníkov na približne 2000, zatiaľ čo polícia uviedla, že ich tam bolo asi 800. Hlásené boli ojedinelé incidenty súvisiace s použitím pyrotechniky. Približne 2000 ľudí protestovalo aj Hamburgu a Brémach a menšie demonštrácie sa uskutočnili v mestách Frankfurt, Kassel a Fulda.
Sýrska armáda koncom decembra spustila ofenzívu proti kurdskými milíciám kontrolujúcim rozsiahle oblasti na severovýchode Sýrie. Kurdi sa následne úplne stiahli z provincií Rakka a Dajr az-Zaur, ktoré boli čiastočne pod ich kontrolou. V utorok obe strany uzavreli štvordňové prímerie.
