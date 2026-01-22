Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 22. január 2026Meniny má Zora
< sekcia Zahraničie

Tisícky ľudí v nemeckých uliciach vyjadrili podporu sýrskym Kurdom

.
Sýrski vojaci strieľajú do vzduchu a oslavujú deň po tom, ako sýrské vládne sily prevzali kontrolu nad oblasťou ovládanou Kurdmi vedenými Sýrskymi demokratickými silami (SDF) v sýrskom meste Rakka, na severovýchode Sýrie 19. januára 2026. Foto: TASR/AP

Protesty sa odohrali aj v utorok, pričom z Hannovera a Stuttgartu hlásili viaceré potýčky, pri ktorých demonštranti po policajtoch hádzali fľaše a pyrotechniku.

Autor TASR
Berlín 22. januára (TASR) - Tisícky ľudí v stredu vyšli do ulíc viacerých nemeckých miest, aby vyjadrili podporu sýrskym Kurdom, proti ktorým vláda v Damasku už niekoľko dní vedie úspešnú ofenzívu. TASR o tom píše podľa agentúry DPA.

V Berlíne asi tisícka demonštrantov pochodovala od Brandenburskej brány až k Potsdamer Platz. V Hannoveri reportéri na mieste odhadli počet účastníkov na približne 2000, zatiaľ čo polícia uviedla, že ich tam bolo asi 800. Hlásené boli ojedinelé incidenty súvisiace s použitím pyrotechniky. Približne 2000 ľudí protestovalo aj Hamburgu a Brémach a menšie demonštrácie sa uskutočnili v mestách Frankfurt, Kassel a Fulda.

Protesty sa odohrali aj v utorok, pričom z Hannovera a Stuttgartu hlásili viaceré potýčky, pri ktorých demonštranti po policajtoch hádzali fľaše a pyrotechniku.

Sýrska armáda koncom decembra spustila ofenzívu proti kurdskými milíciám kontrolujúcim rozsiahle oblasti na severovýchode Sýrie. Kurdi sa následne úplne stiahli z provincií Rakka a Dajr az-Zaur, ktoré boli čiastočne pod ich kontrolou. V utorok obe strany uzavreli štvordňové prímerie.
.

Neprehliadnite

Kaliňák a Zůna sa zhodli na potrebe zvýšenia obrannej sebestačnosti

Vo Vojvodine udelili literárne ceny, spravodajca TASR dostal dve

ZRÁŽKA DVOCH VLAKOV: Hasiči a záchranári absolvovali taktické cvičenie

Viete, koľko pomarančov treba zjesť na odporúčanú dávku vitamínu C?