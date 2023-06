Tisícky ľudí v Poľsku protestovali proti interrupčným pravidlám

Varšava 14. júna (TASR) - Niekoľko tisíc ľudí vyšlo v stredu do ulíc desiatok poľských miest, aby protestovali proti takmer úplnému zákazu interrupcií, ktorý podľa nich zapríčinil aj nedávne úmrtie tehotnej ženy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Organizácie bojujúce za práva žien zorganizovali protestné zhromaždenia vo viac ako 50 poľských obciach a mestách. Demonštranti na nich skandovali heslá ako "hanba" a niesli fotografie zosnulej tehotnej ženy 33-ročnej Doroty Lalikovej.



Laliková bola prijatá do nemocnice v Nowom Targu 21. mája po tom, ako jej v piatom mesiaci tehotenstva odtiekla plodová voda. Počas hospitalizácie sa v telefonátoch príbuzným sťažovala, že sa cíti veľmi zle, zvracala a mala zimnicu.



V stredu 24. mája žene diagnostikovali septický šok a sonografickým vyšetrením sa zistilo, že došlo k odumretiu plodu. Žena zomrela v ten istý deň po zástave srdca.



Smrť tejto 33-ročnej ženy bola už treťou od roku 2020, keď sa v Poľsku sprísnili už aj tak prísne zákony o interrupciách. Časť verejnosti vinu za tento stav pripisuje lekárom, ktorí podľa kritikov včas nevykonali interrupčné zákroky, na ktoré mali ženy zákonný nárok.



Podľa súčasného zákona môžu totiž ženy v Poľsku podstúpiť takýto zákrok, ak je ohrozené ich zdravie alebo život. Rodina Lalikovej však tvrdí, že nemocnica včas nevykonala potrebné vyšetrenia a ani ich neinformovala, že je jej život v ohrození.



"Zdravotné sestry jej povedali, aby si ľahla a nohy si zdvihla nad hlavu, čo jej vraj umožní návrat plodovej vody," povedal manžel zosnulej Marcin Lalik poľskému denníku Gazeta Wyborcza. "Nikto nepovedal, že by sa dal vyvolať potrat a že by ju bolo možné zachrániť, pretože šanca, že dieťa prežije, bola mizivá," dodal.



Lalikovej smrť začala vyšetrovať prokuratúra. Už predtým sa zaoberala dvoma podobnými prípadmi tehotných žien, ktoré zomreli v nemocnici po smrti plodu.