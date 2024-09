Tisícky ľudí v Portugalsku protestovali proti ilegálnej imigrácii

Lisabon 30. septembra (TASR) - V uliciach Lisabonu sa v nedeľu zhromaždili tisíce protestujúcich, aby vyjadrili svoj hnev voči "ilegálnej" a "nekontrolovanej" imigrácii. Informovala o tom agentúra AFP, od ktorej správu prevzala TASR.



Protest zorganizovala krajne pravicová Chega, ktorá je treťou najväčšou politickou stranou v krajine. Demonštranti držali v rukách portugalské vlajky a spievali národnú hymnu. Transparenty v dave požadovali "koniec masovej imigrácie" a vyhostenie imigrantov vinných zo zločinov.



"Imigrácia je veľmi dobrá vec, ale sú k nej potrebné pravidlá," zdôraznila Cecilia Guimaraesová, 66-ročná učiteľka ktorej rodičia emigrovali do Kanady.



"My sme emigrovali legálne. Tak by sa to malo diať v rozvinutej krajine," povedala pre AFP.



Poslanec strany Chega Rui Afonso uviedol, že Portugalsko a ostatné európske krajiny nemôžu imigrantov skontrolovať, čím vzniká "pocit ohrozenia" pretože "nepoznáme ich minulosť".



Na proteste sa objavil aj líder strany Andre Ventura. V tohtoročných voľbách Chega zaznamenala výrazný úspech a počet jej parlamentných kresiel narástol štvornásobne.



Podiel cudzincov žijúcich v Portugalsku minulý rok prudko vzrástol o 33,6 percent na viac než jeden milión, čo je približne jedna desatina celej populácie.