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Tisícky ľudí v Prahe pochodovali na podporu verejnoprávnych médií
Demonštrantov pred budovou ČT privítali zamestnanci, ktorí im poďakovali za podporu.
Autor TASR
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Praha 21. júna (TASR) - Tisícky ľudí sa v nedeľu zhromaždili v Prahe na protestnom pochode na podporu verejnoprávnych médií organizovanom spolkom Milion chvilek pro demokracii. Ministra kultúry Ota Klempířa požiadali, aby stiahol návrh na zrušenie koncesionárskych poplatkov a vyzvali ho na odchod z funkcie. TASR o tom informuje podľa portálu Novinky.cz.
Protestujúci skandovali slogany ako „Eštebákov nechceme“, „Oto zabaľ to“ a „Média nedáme“. Pochod viedol zo stanice metra Pražského povstání pred budovu Českej televízie (ČT) v Kavčích horách.
„Dnes sme tu preto, že zamestnanci ČT a rozhlasu sa vďakabohu správajú odvážne a nechcú sa nechať kúpiť alebo sa vzdať bez boja. Podporujeme ich pondelkový štrajk a sme tu, aby sme ukázali, že za nimi stojíme, že im ďakujeme a že ich v tom nenecháme samých,“ vyhlásil predseda spolku Milión chvilek Mikuláš Minář, podľa ktorého si chcú krajinu ukradnúť oligarchovia, extrémisti a hulváti. Premiéra Andreja Babiša vyzval na televíznu debatu.
Demonštrantov pred budovou ČT privítali zamestnanci, ktorí im poďakovali za podporu. „Chceme odbornú debatu, nie politický diktát,“ uviedol predseda odborov ČT a Českého rozhlasu (ČRo) Vlastimil Vojtěch. Zamestnanci na budovu ČT vyvesili nápis „Ďakujeme“.
Česká vláda v pondelok schválila novelu zákona o zmene financovania ČT a ČRo, v dôsledku ktorého si ČT pohorší približne o jednu miliardu korún a ČRo asi o 350 miliónov. Babiš však kritiku odmieta, v oboch inštitúciách je podľa neho priestor na úspory. Opakovane tiež podotkol, že koalícia nemieni zasahovať do vysielania ani médiá ovládnuť, ako tvrdí opozícia.
Zamestnanci a externí spolupracovníci ČT a ČRo v reakcii na vládou schválené zmeny ohlásili na pondelok výstražný štrajk. Podľa iniciatívy Verejnoprávne, ktorá akciu zastrešuje, sa štrajk týka všetkých televíznych a rozhlasových okruhov s výnimkou detských.
„Videli sme to v Maďarsku. Vidíme to na Slovensku. U nás to dopustiť nesmieme,“ uviedli organizátori nedeľného pochodu.
Protestujúci skandovali slogany ako „Eštebákov nechceme“, „Oto zabaľ to“ a „Média nedáme“. Pochod viedol zo stanice metra Pražského povstání pred budovu Českej televízie (ČT) v Kavčích horách.
„Dnes sme tu preto, že zamestnanci ČT a rozhlasu sa vďakabohu správajú odvážne a nechcú sa nechať kúpiť alebo sa vzdať bez boja. Podporujeme ich pondelkový štrajk a sme tu, aby sme ukázali, že za nimi stojíme, že im ďakujeme a že ich v tom nenecháme samých,“ vyhlásil predseda spolku Milión chvilek Mikuláš Minář, podľa ktorého si chcú krajinu ukradnúť oligarchovia, extrémisti a hulváti. Premiéra Andreja Babiša vyzval na televíznu debatu.
Demonštrantov pred budovou ČT privítali zamestnanci, ktorí im poďakovali za podporu. „Chceme odbornú debatu, nie politický diktát,“ uviedol predseda odborov ČT a Českého rozhlasu (ČRo) Vlastimil Vojtěch. Zamestnanci na budovu ČT vyvesili nápis „Ďakujeme“.
Česká vláda v pondelok schválila novelu zákona o zmene financovania ČT a ČRo, v dôsledku ktorého si ČT pohorší približne o jednu miliardu korún a ČRo asi o 350 miliónov. Babiš však kritiku odmieta, v oboch inštitúciách je podľa neho priestor na úspory. Opakovane tiež podotkol, že koalícia nemieni zasahovať do vysielania ani médiá ovládnuť, ako tvrdí opozícia.
Zamestnanci a externí spolupracovníci ČT a ČRo v reakcii na vládou schválené zmeny ohlásili na pondelok výstražný štrajk. Podľa iniciatívy Verejnoprávne, ktorá akciu zastrešuje, sa štrajk týka všetkých televíznych a rozhlasových okruhov s výnimkou detských.
„Videli sme to v Maďarsku. Vidíme to na Slovensku. U nás to dopustiť nesmieme,“ uviedli organizátori nedeľného pochodu.