Tisícky mladých Poliakov sa hlásia na letné výcvikové kurzy armády

Varšava 18. júna (TASR) - Nový výcvikový program poľskej armády zameraný na mládež láka tisícky Poliakov vrátane žien. Na prvom z takýchto letných kurzov, ktorý sa začal minulý týždeň, sa zúčastňuje 3500 Poliakov. Kurzy nazvané Prázdniny v armáde budú tri a účastníkom v podstate ponúknu základný vojenský výcvik. Celkovo sa do nich prihlásilo vyše 11.000 ľudí, informuje v utorok poľský denník Dziennik Gazeta Prawna (DGP).



"Vzhľadom na to, že ide o program určený výlučne pre mladých ľudí vo veku 18 až 35 rokov, je záujem naozaj veľký," povedala Renata Myciová z náborového centra armády.



Program "Prázdniny v armáde" sa podobá na základný vojenský výcvik. Zahŕňa cvičenia zamerané na prežitie, osvojenie vojenských taktík či obsluhu armádnych vozidiel. Účastníci majú na kurzoch oblečené vojenské uniformy a nosia pri sebe strelné zbrane.



Cieľom programu je prilákať mladých, ktorí tak prídu do kontaktu s armádou, zložia prísahu a stanú sa záložníkmi, či prípadne sa v armáde aj zamestnajú, napísal denník DGP.



Väčšinu z prihlásených predstavujú podľa poľského ministerstva obrany muži. Nezanedbateľný je však aj podiel žien, ktoré tvoria zhruba 20-25 percent nahlásených účastníkov.