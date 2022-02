Tisícky Nemcov opäť demonštrovali proti pandemickým opatreniam

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Berlín 8. februára (TASR) - Množstvo ľudí opäť vyšlo v pondelok večer do ulíc vo viacerých nemeckých mestách v súvislosti s opatreniami proti pandémii koronavírusu zavedenými spolkovou vládou i krajinskými kabinetmi. Informovala o tom agentúra DPA.Podľa prvých informácií polície boli demonštrácie z väčšej časti pokojné. V spolkovej krajine Durínsko vyšlo do ulíc dovedna zhruba 23.000 ľudí, uviedla polícia. V durínskych mestách Gera, Gotha a Altenburg protestovalo približne 2000 ľudí.Protestné zhromaždenia boli zamerané proti politike protipandemických opatrení i proti odporcom týchto opatrení, píše DPA.Väčšie incidenty podľa polície hlásené spočiatku neboli, len v meste Jena nasadili slzotvorný sprej na zablokovanie pochodu demonštrantov. V Durínsku sa dovedna uskutočnilo 93 zhromaždení, pričom väčšina z nich nebola zaregistrovaná.V spolkovej krajine Meklenbursko-Predpomoransko proti opatreniam spojeným s koronavírusom demonštrovalo približne 8000 ľudí, čo je o niečo menej než pred týždňom, píše DPA. Polícia tu dohliadala na priebeh zhromaždení v 25 mestách.Na takmer všetkých protestných akciách bolo najviac kritizované povinné očkovanie ľudí zamestnaných v zdravotníckych profesiách i možná všeobecná povinná vakcinácia proti koronavírusu.bolo napísané na jednom z transparentov v meste Neubrandenburg. V mnohých nemeckých mestách sa naopak konali aj protidemonštrácie.Demonštrovalo sa aj v Sasku-Anhaltsku. Na protestnom pochode v Halle sa podľa polície zúčastnilo zhruba 3000 ľudí. V Magdeburgu policajti rozpustili zhromaždenie približne 850 demonštrantov.V juhozápadnej spolkovej krajine Bádensko-Württembersko sa na protestných zhromaždeniach takisto zišli tisícky ľudí. Len v meste Pforzheim informovala polícia o zhruba 2500 demonštrantoch.V Bavorsku protestovalo zhruba 10.000 ľudí v desiatkach miest vrátane Norimbergu, kde proti opatreniam demonštrovalo 4500 ľudí.Tisícky ľudí vyšli do ulíc aj v Sasku. Len v okresoch Görlitz a Bautzen ich bolo dovedna približne 13 900, uviedla polícia.Zhromaždenia prebehli väčšinou pokojne. Úrady v Drážďanoch však začali vyšetrovanie proti trom osobám, ktoré boli súčasťou skupiny odporcov protestného pochodu. V Lipsku polícia zabránila stretu demonštrantov a protidemonštrantov, píše DPA.