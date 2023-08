Tisícky žien protestovali proti rodovej segregácii v Izraeli

Tel Aviv 25. augusta (TASR) - Tisíce žien vyšli vo štvrtok do ulíc ultraortodoxného predmestia izraelského Tel Avivu, aby vyjadrili nespokojnosť s rodovo podmienenou segregáciou, ktorú presadzuje izraelská pravicová a nábožensky zameraná vláda. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Pochod žien sa uskutočnil v uliciach štvrte Bnei Brak, ktorá je prevažne obývaná ultra-ortodoxnými židmi. Protestujúce ženy niesli transparenty i izraelské vlajky.



Podľa izraelských médií došlo počas pochodu k niekoľkým konfrontáciám menšieho rozsahu. Desiatky miestnych obyvateľov sa totiž zhromaždili na protidemonštrácii, píše DPA.



Organizátori protestu obvinili vládu izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, že chce "zmeniť liberálny charakter Izraela a pretvoriť ho na väčšmi nábožensky založenú, diskriminačnú, nerovnú krajinu". Podľa protestujúcich sa to prejavuje "v iniciatívach za rodovú segregáciu" a vo vytláčaní žien z verejného priestoru.



Tamojšie médiá spomenuli napríklad prípad z mesta Ašdod, kde vodič autobusu nasmeroval skupinu tínedžeriek do zadnej časti vozidla a rozdal im prikrývky, aby sa nimi zakryli. V ďalšom prípade bol jednej žene úplne zamedzený vstup do autobusu.



Samotný Netanjahu sa po rastúcom nátlaku verejnosti jasne vyjadril proti takýto incidentom, píše DPA.