TISZA by po voľbách pozastavila spravodajstvo verejnoprávnych médií
Magyar vo svojom vyhlásení zdôraznil, že premena súčasného mediálneho systému na skutočnú verejnoprávnu službu bez propagandy je prioritou jeho politického subjektu.
Budapešť 8. februára (TASR) - Maďarská mimoparlamentná opozičná strana TISZA plánuje v prípade víťazstva v aprílových voľbách a výmeny vlády premiéra Viktora Orbána okamžite pozastaviť spravodajské služby verejnoprávnych médií. Oznámil to na Facebooku predseda strany Péter Magyar po tom, čo TISZA v sobotu zverejnila svoj volebný program, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Cieľom tohto radikálneho kroku má byť podľa Magyara vytvorenie podmienok pre objektívne a nestranné fungovanie médií, ktoré sú podľa opozície v súčasnosti pod silným vplyvom vládnej moci. Pozastavenie spravodajstva by malo trvať až do momentu, kým sa nepodarí zrealizovať inštitucionálne reformy zabezpečujúce ich nezávislosť.
TISZA v sobotu predstavila svoj volebný program. V 240-stranovom dokumente opozičná strana, ktorá vedie vo viacerých prieskumoch verejnej mienky, sľubuje stanovenie dátumu pre prijatie eura, daň pre bohatých a pevné ukotvenie Maďarska v EÚ a NATO.
Magyar dlhodobo sľubuje, že v prípade získania dôvery väčšiny voličov TISZA ukončí korupčné praktiky a uvoľní miliardy eur zo zmrazených fondov EÚ. Podľa agentúry Reuters tieto sľuby reflektuje aj volebný program, v ktorom tiež strana predstavila zmeny v daňovej politike.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
