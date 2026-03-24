TISZA by v prípade získania dvojtretinovej väčšiny odvolala prezidenta
Orbánove a Putinove bábky sedia všade, dodal opozičný líder.
Budapešť 24. marca (TASR) - Maďarská mimoparlamentná opozičná strana TISZA by v prípade zisku dvojtretinovej väčšiny v aprílových parlamentných voľbách upravila ústavu a odvolala by prezidenta Tamása Sulyoka i nominantov strany Fidesz z funkcií v dôležitých inštitúciách verejnej správy. Podľa servera 24.hu to povedal predseda strany TISZA Péter Magyar, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Viktor Orbán a jeho strana 16 rokov okupovali celé Maďarsko, ktoré držali ako rukojemníka. Obsadili každú pozíciu,“ povedal v pondelok Magyar na predvolebnom mítingu v Nyíregyháze na severovýchode krajiny.
„Orbánove a Putinove bábky sedia všade,“ dodal opozičný líder, podľa ktorého „táto mafia má dosah na celú krajinu“. Najrýchlejší spôsob, ako to zmeniť, je získať dvojtretinovú väčšinu.
Magyar by okrem Sulyoka odvolal aj predsedu Najvyššieho súdu Maďarska (Kúrie) Andrása Zs. Vargu, predsedu Národného súdneho úradu Györgya Barnu Senyeiho, generálneho prokurátora Gábora Bálinta Nagya, predsedu Ústavného súdu Pétera Polta i šéfov ďalších ústredných inštitúcií.
Na Magyarove slová reagoval na Facebooku politológ Gábor Török, podľa ktorého by takáto zmena ústavy zjavne bola v rozpore s duchom ústavy, ku ktorej by ústavní sudcovia už nemali možnosť vyjadriť sa, pretože rozhodnutie by sa dotklo aj ich.
Analytik okrem iného vyjadril aj presvedčenie, že ak by sa tento plán realizoval, spôsobilo by to vážnu ústavnú krízu.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
