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Tisza iniciovala, aby prezidenta volil parlament 11. augusta
Iniciatívu okrem premiéra a predsedu Tiszy Pétera Magyara podpísalo aj 42 vládnych poslancov.
Autor TASR,aktualizované
Budapešť 5. augusta (TASR) - Poslanecký klub maďarskej vládnej strany Tisza inicioval, aby sa voľba nového prezidenta republiky uskutočnila v Národnom zhromaždení budúci utorok 11. augusta. Vyplýva to z dokumentu zverejneného v stredu na webovej stránke parlamentu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Poslanci Tiszy v dokumente žiadajú podpredsedníčku parlamentu Anikó Hallerovú Nagyovú, ktorá vykonáva právomoci predsedu Národného zhromaždenia, aby termín voľby hlavy štátu vypísala na 11. augusta.
Iniciatívu okrem premiéra a predsedu Tiszy Pétera Magyara podpísalo aj 42 vládnych poslancov. Podľa ústavy musí parlament zvoliť nového prezidenta do 30 dní od zániku mandátu predchádzajúcej hlavy štátu Tamása Sulyoka, ku ktorému došlo 20. júla.
Nový prezident sa ujíma úradu ôsmy deň po vyhlásení výsledkov tajného hlasovania. Meno prezidentského kandidáta Tiszy zatiaľ nie je známe. Poslanecký klub v tejto záležitosti uviedol iba toľko, že o kandidátovi na post hlavy štátu bude frakcia rokovať v najbližších dňoch.
Poslanci parlamentu 13. júla schválili 17. novelu ústavy, ktorej priamym dôsledkom je odvolanie prezidenta Sulyoka z funkcie. Magyar predtým pohrozil Sulyokovi ústavnou žalobou v prípade, ak ho odmietne do piatich dní podpísať. Prezident napokon 18. júla zmenu ústavy podpísal.
Šéf strany Tisza v minulosti opakovane označil Sulyoka za „bábku“ a „pozostatok“ režimu bývalého premiéra Viktora Orbána. Prezident v polovici mája jasne deklaroval, že neodstúpi a že mieni naplniť svoj mandát aj prísahu.
Prezidenta v Maďarsku volí parlament a hoci sú jeho právomoci prevažne ceremoniálne, môže vetovať legislatívu alebo ju posielať na preskúmanie ústavnému súdu.
Opozičný Fidesz na iniciatívu zareagoval príspevkom na Facebooku, v ktorom Tisze odkázal, že „škoda námahy“. Podľa Fideszu z hľadiska ústavného práva bude totiž voľba neplatná. „Je zbytočné konať voľby prezidenta republiky. Na tomto poste nie je voľné miesto. Meno posledného legitímnym spôsobom zvoleného maďarského prezidenta je Tamás Sulyok,“ dodala opozičná strana.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Poslanci Tiszy v dokumente žiadajú podpredsedníčku parlamentu Anikó Hallerovú Nagyovú, ktorá vykonáva právomoci predsedu Národného zhromaždenia, aby termín voľby hlavy štátu vypísala na 11. augusta.
Iniciatívu okrem premiéra a predsedu Tiszy Pétera Magyara podpísalo aj 42 vládnych poslancov. Podľa ústavy musí parlament zvoliť nového prezidenta do 30 dní od zániku mandátu predchádzajúcej hlavy štátu Tamása Sulyoka, ku ktorému došlo 20. júla.
Nový prezident sa ujíma úradu ôsmy deň po vyhlásení výsledkov tajného hlasovania. Meno prezidentského kandidáta Tiszy zatiaľ nie je známe. Poslanecký klub v tejto záležitosti uviedol iba toľko, že o kandidátovi na post hlavy štátu bude frakcia rokovať v najbližších dňoch.
Poslanci parlamentu 13. júla schválili 17. novelu ústavy, ktorej priamym dôsledkom je odvolanie prezidenta Sulyoka z funkcie. Magyar predtým pohrozil Sulyokovi ústavnou žalobou v prípade, ak ho odmietne do piatich dní podpísať. Prezident napokon 18. júla zmenu ústavy podpísal.
Šéf strany Tisza v minulosti opakovane označil Sulyoka za „bábku“ a „pozostatok“ režimu bývalého premiéra Viktora Orbána. Prezident v polovici mája jasne deklaroval, že neodstúpi a že mieni naplniť svoj mandát aj prísahu.
Prezidenta v Maďarsku volí parlament a hoci sú jeho právomoci prevažne ceremoniálne, môže vetovať legislatívu alebo ju posielať na preskúmanie ústavnému súdu.
Opozičný Fidesz na iniciatívu zareagoval príspevkom na Facebooku, v ktorom Tisze odkázal, že „škoda námahy“. Podľa Fideszu z hľadiska ústavného práva bude totiž voľba neplatná. „Je zbytočné konať voľby prezidenta republiky. Na tomto poste nie je voľné miesto. Meno posledného legitímnym spôsobom zvoleného maďarského prezidenta je Tamás Sulyok,“ dodala opozičná strana.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)