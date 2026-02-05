< sekcia Zahraničie
TISZA: Masové zamestnávanie cudzincov v Maďarsku je slepou uličkou
Autor TASR
Budapešť 5. februára (TASR) – Súčasná hospodárska politika Maďarska postavená na masovom využívaní zahraničných hosťujúcich pracovníkov nie je úspechom, ale vážnym krízovým symptómom a „slepou uličkou“. Podľa servera hrportal.hu to vo štvrtok uviedol na Facebooku nový ekonomický a energetický expert opozičnej strany TISZA István Kapitány, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Podľa Kapitánya skutočnosť, že sa počet zahraničných pracovníkov v krajine za posledných sedem rokov zdvojnásobil, nesvedčí o posilňovaní suverenity, ale o hlbokých problémoch. Kritizuje najmä štátom dotované investície, kde vláda vynakladá miliardy z verejných financií – v prepočte až desiatky miliónov forintov na jedno pracovné miesto – pričom v týchto závodoch často väčšinu zamestnancov netvoria maďarskí občania.
„Masové a uľahčené prijímanie hosťujúcich pracovníkov zhoršuje postavenie maďarských zamestnancov. Domáci pracovníci sú nahrádzaní zraniteľnou pracovnou silou bez odborového zastúpenia, čo tlačí firmy k modelu lacnej práce,“ tvrdí expert. Tento systém podľa neho deformuje trh a demotivuje zamestnávateľov od zvyšovania miezd či zlepšovania pracovných podmienok.
Kapitány zároveň upozornil na skutočnosť, že riešenie nedostatku pracovnej sily dovozom ľudí zo zahraničia brzdí technologickú obnovu. Firmy totiž strácajú motiváciu prechádzať na pokročilé výrobné procesy s vyššou pridanou hodnotou.
Expert strany TISZA poukázal aj na rozpor vládnej komunikácie, pretože zatiaľ čo kabinet verbálne bojuje proti migrácii, masový prílev pracovníkov reálne mení tvár viacerých maďarských miest.
TISZA preto navrhuje pozastavenie dovozu pracovníkov z krajín mimo EÚ a deklaruje, že prioritou krajiny musia byť maďarskí zamestnanci a domáce pracovné miesta, podčiarkol Kapitány.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
