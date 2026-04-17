< sekcia Zahraničie
Magyar: Tisza sa snaží zachrániť vládne dokumenty pred skartáciou
Autor TASR
Budapešť 17. apríla (TASR) - Maďarská strana Tisza vytvorila platformu na záchranu vládnych dokumentov, ktoré by mohla odchádzajúca vláda skartovať. Na Facebooku to oznámil kandidát Tiszy na premiéra Péter Magyar, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Podľa Magyara stránka umožňuje anonymne nahlásiť likvidáciu dokumentov, ale aj nahrať citlivé spisy, ktorým to hrozí. Doteraz mimoparlamentná Tisza v nedeľňajších parlamentných voľbách porazila vládny Fidesz a podľa neoficiálnych výsledkov získala ústavnú väčšinu v parlamente.
Predseda Tiszy vo videu povedal, že z čoraz viac ministerstiev a ďalších inštitúcií prichádzajú správy o intenzívnom skartovaní utajovaných a potenciálne z nezákonnosti usvedčujúcich dokumentov.
„Každý, kto sa podieľa na takomto zločine, sa bude zodpovedať pred zákonom,“ zdôraznil Magyar.
Tisza na platforme „Stop skartovaniu!“ tvrdí, že dokumenty je možné posielať anonymne a bezpečne a odosielateľ sa nedá vysledovať a identifikovať.
„Cieľom je zachrániť dokumenty verejného záujmu a zabrániť zmiznutiu dokumentov, ktoré môžu byť neskôr dôležité pre verejnosť, súdnictvo a krajinu,“ dodal budúci maďarský premiér.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
