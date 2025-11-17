< sekcia Zahraničie
TISZA zverejnila mená ašpirantov do parlamentných volieb
Maďarská opozičná mimoparlamentná strana TISZA zverejnila v pondelok večer ašpirantov na kandidáta do 106 jednomandátových obvodov v parlamentných voľbách 2026.
Autor TASR
Budapešť 17. novembra (TASR) - Maďarská opozičná mimoparlamentná strana TISZA zverejnila v pondelok večer ašpirantov na kandidáta do 106 jednomandátových obvodov v parlamentných voľbách 2026. Konečných kandidátov zvolia v dvoch kolách primárnych volieb, pričom jediným istým kandidátom je predseda strany Péter Magyar. S odvolaním sa na server hvg.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Vo všetkých obvodoch súťažia traja kandidáti, iba v 3. budapeštianskom obvode ako jediný kandiduje Magyar.
„Naši kandidáti prichádzajú z prostredia mimo politického močiara. Sú to čestní Maďari z mäsa a kostí, ktorých spája patriotizmus a túžba konať,“ charakterizoval ašpirantov predseda strany TISZA.
„Skutočná zmena režimu už prebieha, dnes už tvoríme väčšinu. Nebojíme sa mocných, ani arogancie či klamstva. Začiatkom roka 2026 predstavíme náš podrobný program,“ dodal Magyar.
Podľa hvg.hu medzi ašpirantmi je viac ako sto žien, najviac ašpirantov je vo veku medzi 40 – 50 rokov. Sú medzi nimi lekári, farmaceuti, zdravotné sestry, záchranári, učitelia a inžinieri, ale aj umelci, robotníci, právnici, ekonómovia, policajti, sociálni pracovníci, podnikatelia a farmári.
Prvé kolo primárnych volieb v dňoch 23. a 24. novembra bude interné v rámci strany. Konečného kandidáta zo zvyšných dvojíc v druhom kole primárnych volieb vyberú voliči daných volebných obvodov v období od 25. do 27. novembra.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Vo všetkých obvodoch súťažia traja kandidáti, iba v 3. budapeštianskom obvode ako jediný kandiduje Magyar.
„Naši kandidáti prichádzajú z prostredia mimo politického močiara. Sú to čestní Maďari z mäsa a kostí, ktorých spája patriotizmus a túžba konať,“ charakterizoval ašpirantov predseda strany TISZA.
„Skutočná zmena režimu už prebieha, dnes už tvoríme väčšinu. Nebojíme sa mocných, ani arogancie či klamstva. Začiatkom roka 2026 predstavíme náš podrobný program,“ dodal Magyar.
Podľa hvg.hu medzi ašpirantmi je viac ako sto žien, najviac ašpirantov je vo veku medzi 40 – 50 rokov. Sú medzi nimi lekári, farmaceuti, zdravotné sestry, záchranári, učitelia a inžinieri, ale aj umelci, robotníci, právnici, ekonómovia, policajti, sociálni pracovníci, podnikatelia a farmári.
Prvé kolo primárnych volieb v dňoch 23. a 24. novembra bude interné v rámci strany. Konečného kandidáta zo zvyšných dvojíc v druhom kole primárnych volieb vyberú voliči daných volebných obvodov v období od 25. do 27. novembra.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)