Pondelok 4. máj 2026Meniny má Florián
Tisza zverejnila troch nominantov na posty podpredsedov parlamentu

Na snímke líder maďarskej opozičnej strany Tisza Péter Magyar hovorí počas tlačovej konferencie po tom, čo jeho strana vyhrala parlamentné voľby v Budapešti v pondelok 13. apríla 2026. Foto: TASR - Ladislav Vallach

Ustanovujúca schôdza Národného zhromaždenia sa koná v sobotu 9. mája.

Autor TASR
Budapešť 4. mája (TASR) - Maďarská strana Tisza, ktorá v aprílových parlamentných voľbách získala ústavnú väčšinu, zverejnila svojich troch nominantov na posty podpredsedov Národného zhromaždenia. Ich mená oznámil v pondelok na Facebooku predseda Tiszy a budúci premiér Péter Magyar, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Tisza nominuje advokátku Anikó Hallerovú Nagyovú, učiteľa geografie a dejepisu Krisztiána Kőszegiho a právnika Richárda Ráka, ktorý je súčasne aj nominantom Tiszy na post predsedu legislatívneho výboru parlamentu.

Nominantom opozičnej strany Fidesz na funkciu podpredsedu parlamentu je Eszter Vitályosová, za KDNP Csaba Latorcai a Hnutie naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom) nominovalo Dóru Dúróovú.

Ustanovujúca schôdza Národného zhromaždenia sa koná v sobotu 9. mája. Poslanci na nej budú hlasovať o obsadení parlamentných postov.
