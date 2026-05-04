Tisza zverejnila troch nominantov na posty podpredsedov parlamentu
Ustanovujúca schôdza Národného zhromaždenia sa koná v sobotu 9. mája.
Autor TASR
Budapešť 4. mája (TASR) - Maďarská strana Tisza, ktorá v aprílových parlamentných voľbách získala ústavnú väčšinu, zverejnila svojich troch nominantov na posty podpredsedov Národného zhromaždenia. Ich mená oznámil v pondelok na Facebooku predseda Tiszy a budúci premiér Péter Magyar, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Tisza nominuje advokátku Anikó Hallerovú Nagyovú, učiteľa geografie a dejepisu Krisztiána Kőszegiho a právnika Richárda Ráka, ktorý je súčasne aj nominantom Tiszy na post predsedu legislatívneho výboru parlamentu.
Nominantom opozičnej strany Fidesz na funkciu podpredsedu parlamentu je Eszter Vitályosová, za KDNP Csaba Latorcai a Hnutie naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom) nominovalo Dóru Dúróovú.
Ustanovujúca schôdza Národného zhromaždenia sa koná v sobotu 9. mája. Poslanci na nej budú hlasovať o obsadení parlamentných postov.
