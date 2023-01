Titul Európske hlavné mesto kultúry získali Elefsina,Temešvár,Veszprém

Brusel 6. januára (TASR) - Prestížny titul Európske hlavné mesto kultúry v roku 2023 získali mestá Elefsina (Grécko), Temešvár (Rumunsko) a Veszprém (Maďarsko). Uviedla to v piatok Európska komisia (EK), informuje spravodajca TASR.



V priebehu roku 2023 si tento titul budú pripomínať množstvom kultúrnych podujatí, výstav a predstavení.



Titul Európske hlavné mesto kultúry umožňuje predstaviť bohatstvo a rozmanitosť kultúr v Európe, stimulovať trvalo udržateľný cestovný ruch a podporovať rozvoj miest prostredníctvom kultúry. Má tiež dlhodobý pozitívny sociálny a ekonomický dopad na mestá a okolité regióny.



Pre získanie tohto titulu museli mestá vytvoriť kultúrny program so silným európskym rozmerom a aktívne doň zapojiť svojich obyvateľov. V roku 2024 sa ním budú pýšiť Tartu (Estónsko), Bad Ischl (Rakúsko) a Bodo (Nórsko). V roku 2026 to bude Trenčín a Oulu (Fínsko).



V uplynulom roku to boli Esch-sur-Alzette (Luxembursko), Kaunas (Litva) a Novi Sad (Srbsko), pričom EK tento titul v predchádzajúcich rokoch udelila viac ako 60 mestám.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)