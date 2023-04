Tlačená verzia viedenského denníku Wiener Zeitung končí po 320 rokoch

Viedeň 28. apríla (TASR) - Rakúsky parlament vo štvrtok rozhodol o ukončení vydávania tlačenej verzie jedného z najstarších denníkov na svete, novín Wiener Zeitung. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry DPA.



Toto štátne médium sa zmení na online platformu, ako aj na novinársku školu a obsahovú agentúru pre verejné orgány.



Konzervatívno-zelená koalícia sa napriek ostrej kritike zo strany umelcov a opozičných strán zároveň rozhodla, že tieto 320-ročné noviny budú v budúcnosti vychádzať len raz mesačne.



Denník Wiener Zeitung bol založený v roku 1703 ako spravodajský orgán s názvom Wiennerisches Diarium (Viedenský denník), ale čoskoro sa etabloval ako štátny bulletin.



Tento pôvodne súkromný dvojtýždenník bol v roku 1857 znárodnený rakúskym cisárom Františkom Jozefom I. a stal sa oficiálnym denníkom krajiny.



Tieto noviny, ktoré sú známe svojou kvalitnou žurnalistikou a politicky nezávislými názormi, sa však v súčasnosti predávajú len v náklade zhruba 8000 výtlačkov denne a sú financované najmä z obchodných registrov.



Podľa tlačovej agentúry AFP vychádza denník Wiener Zeitung v náklade približne 20.000 kusov počas pracovných dní a v približne dvojnásobnom množstve počas víkendov.



"Denník má viac čitateľov starších ako 90 rokov než mladších ako 30 rokov," uviedla rakúska ministerka pre rodinu a médiá Susanne Raabová z konzervatívnej Rakúskej ľudovej strany (ÖVP).



Rakúska spisovateľka a držiteľka Nobelovej ceny za literatúru Elfriede Jelineková a rakúsky výtvarník André Heller boli súčasťou podporného výboru, ktorý sa snažil zachrániť tlačenú verziu Wiener Zeitung.



Opoziční zákonodarcovia toto rozhodnutie tiež kritizovali s tým, že to oslabuje mediálny priestor.



"Z hľadiska mediálnej a kultúrnej politiky je to hanba," povedal podpredseda parlamentnej skupiny Sociálnodemokratickej strany (SPÖ) Jörg Leichtfried.



Podľa nového mediálneho zákona sa má denník premiestniť na internet od 1. júla. Noviny však budú mať minimálne desať tlačených vydaní ročne - v závislosti od dostupných finančných prostriedkov.



Vláda argumentuje, že je to v súlade s európskou smernicou o centralizácii a zverejňovaní úradných informácií online.