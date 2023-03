Tlačenica po hiphopovom koncerte si vyžiadala jednu obeť a 9 zranených

News York 6. marca (TASR) - Polícia v americkom štáte New York sa pokúša objasniť, čo viedlo k tlačenici na hiphopovom koncerte v meste Rochester, ktorá si v noci na pondelok vyžiadala jednu obeť a deväť zranených. Preveruje pritom aj správy, podľa ktorých na mieste zazneli výstrely. Informuje o tom agentúra Reuters odvolávajúca sa na pondelňajšie vyjadrenia polície.



Davová panika vypukla okolo 23.00 h miestneho času - po koncerte, na ktorom sa predstavili raperi ako GloRilla či Finesse2tymes, v čase, keď zo sály Main Street Armory odchádzali účastníci koncertu. Podľa polície sa objavili hlásenia o výstreloch, ktoré mali paniku zapríčiniť. Polícia však dosiaľ nenašla dôkazy, ktoré by túto teóriu potvrdzovali.



V budove, kde prebiehal koncert, objavili policajti tri ťažko zranené ženy, z ktorých jedna neskôr zraneniam podľahla. Zvyšné dve sú vo vážnom stave, zatiaľ čo ďalších sedem ľudí hospitalizovali, ale sú mimo ohrozenia života.



Podľa predbežných správ boli ich zranenia zapríčinené pošliapaním. "Nemáme žiadne dôkazy o tom, že by sa na mieste strieľalo, alebo že by niekoho dobodali," povedal na pondelňajšej tlačovej konferencii šéf rochesterskej polície David Smith. Dodal, že polícia dostáva mnoho správ o potenciálnych príčinách tragédie. Niektoré z ich sa týkajú početnosti davu, aký na mieste vznikol.



The Main Street Armory, niekdajšia zbrojnica, je vyhľadávaným dejiskom kultúrnych podujatí. Pojme až 5000 návštevníkov.



Reuters pripomína, že pred 16 mesiacmi, v novembri 2021, zahynulo desať ľudí pri tlačenici na hudobnom festivale Astroworld v texaskom meste Houston.