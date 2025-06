Tlačenica pred štadiónom si vyžiadala najmenej sedem mŕtvych

Naí Dillí 4. júna (TASR) - Najmenej sedem ľudí prišlo v stredu o život pri tlačenici pred kriketovým štadiónom v meste Bangalúr na juhu Indie, informovali tamojšie médiá. Na mieste nehody sa zhromaždili ľudia, aby oslávili prvý titul mestského tímu Royal Challengers v indickej kriketovej lige, píše TASR na základe správy agentúry Reuters a AFP.



Podľa miestnych televízií sa tisíce ľudí zhromaždili na uliciach vedúcich ku štadiónu v centre mesta s cieľom privítať kriketový tím, ktorý na miesto doviezol autobus.



Na záberoch z miesta nehody bolo vidieť, ako jeden z policajtov nesie zraneného fanúšika do sanitky, zatiaľ čo ostatní ľudia sa zhromaždili okolo druhej osoby, ktorá ležala na zemi pravdepodobne v bezvedomí.



Indická televízia NDTV podľa AFP informovala o najmenej 11 mŕtvych.



Vicepremiér štátu Karnátaka D. K. Šivakumár novinárom povedal, že „dav bol veľmi nekontrolovateľný“. „Polícia to mala veľmi ťažké... Ospravedlňujeme sa obyvateľom Karnátaky a Bangalúru,“ dodal.



Reuters pripomína, že tlačenice sú v Indii relatívne bežné, a to aj na náboženských podujatiach. V januári zahynulo pri tlačenici počas hinduistického festivalu najmenej 30 ľudí.