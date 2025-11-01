< sekcia Zahraničie
TLAČENICA V CHRÁME: Hlásia najmenej deväť obetí
Autor TASR
Bombaj 1. novembra (TASR) - Najmenej deväť ľudí zahynulo v sobotu pri rozsiahlej tlačenici v hinduistickom chráme v indickom štáte Andhrapradéš, uviedol tamojší guvernér. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Guvernér štátu S. Abdul Nazír vyjadril „hlboký smútok nad smrťou deviatich pútnikov v tlačenici“, ktorí sa zhromaždili v chráme Venkateswara v meste Kasibugga. Indický premiér Naréndra Módí zároveň vyjadril sústrasť príbuzným obetí, ako aj rodinám ranených. „Modlím sa, aby sa zranení čo najskôr zotavili,“ doplnil.
V Indii dochádza k smrteľným tlačeniciam pomerne často na veľkých zhromaždeniach a pri náboženských slávnostiach. V septembri zahynulo najmenej 36 ľudí po tom, čo vypukla panika v juhoindickom štáte Tamilnádu na predvolebnom zhromaždení populárneho herca a politika Vidžaja.
V júni na hinduistickom festivale zahynuli v tlačenici najmenej traja ľudia a niekoľko ďalších utrpelo zranenia v pobrežnom štáte Urísa. Šesť ľudí zahynulo v máji aj v štáte Goa, keď sa tisíce osôb zhromaždili na populárnom rituáli chodenia po ohni.
