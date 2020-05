Tlačová agentúra EANA sa vyjadrila k Svetovému dňu slobody tlače

Bern 3. mája (TASR) - Európska aliancia tlačových agentúr (EANA) sa domnieva, že v stále zložitejšom mediálnom prostredí a v kontexte rozsiahlych dezinformačných kampaní, pomaly nahlodávajúcich dôveru verejnosti v médiá, sú zásady, ktoré boli základom Deklarácie z Windhoeku, dôležitejšie ako kedykoľvek predtým pre to, aby si médiá mohli udržať svoju úlohu "strážneho psa demokracie", ale aj vlastnú existenciu do budúcnosti. EANA to uviedla v nedeľu pri príležitosti Svetového dňa slobody tlače.



Z tohto dôvodu EANA podporuje nezávislú, pluralitnú a slobodnú tlač ako stavebný kameň demokracie. Dôležité je tiež to, aby médiá neboli vystavené tlaku, či už politickému alebo ekonomickému.



EANA pri príležitosti Svetového dňa slobody tlače vyslovila vďaku všetkým novinárom, ktorí robia svoju prácu aj v najťažších podmienkach, vedení neustálym hľadaním pravdy.



Deklarácia z Windhoeku bola prijatá 3. mája 1991 na zasadaní Organizácie Spojených národov pre vzdelanie, vedu a kultúru (UNESCO) v namíbijskom hlavnom meste Windhoek. V deklarácii sa píše o vytvorení "nezávislej, pluralitnej a slobodnej tlače" ako "základného stavebného kameňa demokracie a ekonomického rozvoja". Na návrh UNESCO vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN 20. decembra 1993 deň prijatia deklarácie za Medzinárodný deň slobody tlače.



EANA, ktorej členom je aj Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR), je tradičná stavovská organizácia tlačových agentúr z Európy. Jej úlohou je formulovať, koordinovať a spoločnými silami riešiť výzvy agentúrnej žurnalistickej práce v dynamicky sa meniacich trhových, legislatívnych a technologických podmienkach a v otázkach autorských práv.