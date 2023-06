Tlačová služba vagnerovcov nevie, kde je Prigožin

Moskva/Londýn 25. júna (TASR) - Tlačová služba zakladateľa žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenija Prigožina v nedeľu uviedla, že s ním zatiaľ nie je v kontakte. Nie je ani známe, kde sa Prigožin nachádza, informovala britská stanica BBC.



"Všetkých pozdravuje a na otázky odpovie, keď bude v normálnom kontakte," reagovala ďalej tlačová služba v odpovedi na otázku reportéra spravodajského servera RTVI.



Prigožina naposledy videli večer 24. júna, keď za potlesku a nadšených výkrikov okolostojaceho davu na podporu vagnerovcov opúšťal autom mesto Rostov na Done.



Prigožinova tlačová služba pravidelne zverejňuje jeho verejné vyhlásenia vrátane zvukových a obrazových správ. Posledný zvukový záznam bolo zverejnené v sobotu večer, kde zakladateľ vagnerovcov povedal, že jeho muži "otáčajú" svoje kolóny a odchádzajú "opačným smerom do poľných táborov, ako bolo plánované".



Ako informovali ruské úrady, vagnerovci v nedeľu opúšťajú Lipeckú a Voronežskú oblasť a smerujú na juh, pravdepodobne na okupované územia Ukrajiny, kde sa nachádzajú ich tábory.



Gubernátor Voronežskej oblasti Alexandr Gusev informoval, že presun vagnerovských jednotiek sa odohráva v "normálnom režime a bez excesov". Podľa Guseva po ich definitívnom odchode z regiónu budú zrušené obmedzenia v cestnej premávke. Gubernátor prisľúbil prijať opatrenia na náhradu škôd vzniknutých v dôsledku ozbrojenej vzbury.



Úrady v Lipeckej oblasti oznámili, že vagnerovci sa z jej územia už úplne stiahli. Dopravné obmedzenia boli zrušené a doprava sa obnovila.



Politická aj bezpečnostné situácia v Rusku sa nečakane vyhrotila v piatok, keď Prigožin obvinil ruské ministerstvo obrany z raketového útoku na tábor žoldnierov Vagnerovej skupiny. Potom oznámil, že jeho žoldnieri sú na ceste do Moskvy, aby sa "vysporiadali" s "chaosom" v Rusku.



Situácia sa upokojila v sobotu večer, keď Prigožin oznámil, že svojim jednotkám nariadil, aby sa vrátili do poľných táborov na Ukrajine s cieľom vyhnúť sa prelievaniu ruskej krvi.



Predchádzali tomu rokovania so Západom neuznaným bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom.



Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov po oznámení o vydaní rozkazu na ústup vagnerovcov uviedol, že trestné konanie proti Prigožinovi bude zastavené a on sám pôjde do Bieloruska.



Podľa Peskova nebudú stíhaní ani príslušníci Vagnerovej skupiny. Niektorí z nich - tí, ktorí sa nezúčastnili na tzv. pochode spravodlivosti na Moskvu - budú môcť podpísať zmluvy s ruským ministerstvom obrany.



Peskov zdôraznil, že najnovší vývoj neovplyvní vedenie bojových operácií ruských vojsk na Ukrajine, ktoré budú pokračovať.