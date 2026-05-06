< sekcia Zahraničie
Tlačové agentúry chcú posilniť ochranu dôveryhodných informácií
Na neoprávnené používanie redakčných fotografií a videí na trénovanie umelej inteligencie počas diskusie upozornil viceprezident spoločnosti Getty Images Jonathan Lockwood.
Autor TASR
Brusel 6. mája (TASR) - Európska aliancia tlačových agentúr (EANA) v stredu na pôde Európskeho parlamentu (EP) v Bruseli usporiadala diskusiu s názvom „Úloha spravodajských agentúr v boji proti dezinformáciám v Európe“, ktorá sa zamerala na rastúce hrozby pre demokraciu vyplývajúce z dezinformácií, manipulácie prostredníctvom umelej inteligencie a oslabovania udržateľných modelov žurnalistiky. Diskutujúci sa zhodli na dôležitosti tlačových agentúr v súčasnom informačnom prostredí a na potrebe užšej spolupráce medzi európskymi inštitúciami a mediálnymi organizáciami, informuje TASR.
Na podujatí sa zúčastnili podpredsedovia EP Pina Piciernová, Victor Negrescu a Antonella Sbernaová, aj výkonná podpredsedníčka Európskej komisie pre technologickú suverenitu, bezpečnosť a demokraciu Henna Virkkunenová.
Diskusiu otvoril prezident EANA a riaditeľ agentúry ANSA Stefano De Alessandri. „Ak necháme víťaziť šíriteľov dezinformácií, stratíme kontrolu nad demokraciou“, varoval a zdôraznil, že tlačové agentúry sú „chrbtovou kosťou európskeho informačného systému“. Upozornil, že umelá inteligencia „nemôže byť postavená na neplatenom žurnalizme“, a nazval autorské práva „strategickým aktívom pre európsku demokraciu“.
Piciernová označila dezinformácie za „zbraň“, ktorá sa používa „na zmätenie, rozdelenie a oslabenie demokracií“, a dodala, že „fakty sú dôležité, pretože demokracia môže fungovať len vtedy, ak majú občania prístup k pravdivým informáciám“.
V podobnom duchu sa vyjadrila aj podpredsedníčka EP Sbernaová. Zdôraznila význam overených informácií v prostredí, ktoré je čoraz viac ovplyvňované umelou inteligenciou, a uviedla, že „keď spravodajské agentúry niečo zverejnia, môžeme tomu veriť“. Vyzdvihla potrebu „vytvoriť prostredie, v ktorom budú môcť naďalej pracovať za udržateľných podmienok“.
Do diskusie sa na diaľku zapojil aj Negrescu, podľa ktorého spravodajské agentúry zohrávajú dôležitú úlohu v informačnom reťazci a nesú preto mimoriadnu zodpovednosť. Zdôraznil však, že ide o zodpovednosť spoločnú, keďže „európske inštitúcie, národné vlády, novinári a tlačové agentúry musia konať spoločne, nie každý sám za seba, ale v partnerskom duchu“.
Virkkunenová potvrdila záväzok EK chrániť nezávislú žurnalistiku. Upozornila, že kvalitná žurnalistika čelí rastúcemu ekonomickému tlaku v dôsledku technologického a trhového vývoja, najmä v ére generatívnej umelej inteligencie. Zdôraznila dôležitosť spravodlivého odmeňovania a silnejšej ochrany autorských práv. „Boj proti dezinformáciám nie je len o odstraňovaní falošného obsahu – ide o to, aby sa v našej spoločnosti mohli presadiť pravdivé, overené a zodpovedné informácie,“ uviedla.
Na neoprávnené používanie redakčných fotografií a videí na trénovanie umelej inteligencie počas diskusie upozornil viceprezident spoločnosti Getty Images Jonathan Lockwood. Takáto prax podľa neho oslabuje ekonomický základ kvalitného spravodajstva. Dôveryhodná vizuálna žurnalistika má podľa neho v ére umelo generovaného obsahu čoraz väčší význam.
Na diskusii vystúpili aj členovia rady EANA. Generálny riaditeľ agentúry Belga Patrick Lacroix si myslí, že spravodajské agentúry by mali byť formálne uznané „za kľúčovú informačnú infraštruktúru Európy“. Riaditeľka agentúry AGERPRES Claudia Nicolaeová upozornila, že overovania faktov je nákladnejšie ako šírenie dezinformácii a žurnalistika sa podľa nej musí aj napriek narastajúcim technologickým výzvam naďalej zameriavať na šírenie overených faktov. Aimilios Perdikaris z agentúry ANA-MPA sa zameral najmä na inštitucionálnu úlohu tlačových agentúr ako strážcov objektívnych informácií. Podľa neho im patrí v informačnom prostredí mimoriadne citlivá pozícia, pretože sú hlavnými distribútormi správ do širšieho mediálneho prostredia.
Diskusia vyústila do všeobecnej zhody na tom, že je potrebná užšia spolupráca medzi európskymi inštitúciami, mediálnymi organizáciami a technologickými subjektmi s cieľom posilniť dôveryhodné informačné prostredie, zabezpečiť spravodlivú odmenu za žurnalistický obsah a brániť demokratické spoločnosti pred koordinovanými dezinformačnými kampaňami.
EANA, ktorej členom je aj TASR, je tradičná stavovská organizácia tlačových agentúr z Európy. Jej úlohou je formulovať, koordinovať a spoločnými silami riešiť výzvy agentúrnej žurnalistickej práce v dynamicky sa meniacich trhových, legislatívnych a technologických podmienkach a v otázkach autorských práv. Tvorí ju 33 členských agentúr.
Na podujatí sa zúčastnili podpredsedovia EP Pina Piciernová, Victor Negrescu a Antonella Sbernaová, aj výkonná podpredsedníčka Európskej komisie pre technologickú suverenitu, bezpečnosť a demokraciu Henna Virkkunenová.
Diskusiu otvoril prezident EANA a riaditeľ agentúry ANSA Stefano De Alessandri. „Ak necháme víťaziť šíriteľov dezinformácií, stratíme kontrolu nad demokraciou“, varoval a zdôraznil, že tlačové agentúry sú „chrbtovou kosťou európskeho informačného systému“. Upozornil, že umelá inteligencia „nemôže byť postavená na neplatenom žurnalizme“, a nazval autorské práva „strategickým aktívom pre európsku demokraciu“.
Piciernová označila dezinformácie za „zbraň“, ktorá sa používa „na zmätenie, rozdelenie a oslabenie demokracií“, a dodala, že „fakty sú dôležité, pretože demokracia môže fungovať len vtedy, ak majú občania prístup k pravdivým informáciám“.
V podobnom duchu sa vyjadrila aj podpredsedníčka EP Sbernaová. Zdôraznila význam overených informácií v prostredí, ktoré je čoraz viac ovplyvňované umelou inteligenciou, a uviedla, že „keď spravodajské agentúry niečo zverejnia, môžeme tomu veriť“. Vyzdvihla potrebu „vytvoriť prostredie, v ktorom budú môcť naďalej pracovať za udržateľných podmienok“.
Do diskusie sa na diaľku zapojil aj Negrescu, podľa ktorého spravodajské agentúry zohrávajú dôležitú úlohu v informačnom reťazci a nesú preto mimoriadnu zodpovednosť. Zdôraznil však, že ide o zodpovednosť spoločnú, keďže „európske inštitúcie, národné vlády, novinári a tlačové agentúry musia konať spoločne, nie každý sám za seba, ale v partnerskom duchu“.
Virkkunenová potvrdila záväzok EK chrániť nezávislú žurnalistiku. Upozornila, že kvalitná žurnalistika čelí rastúcemu ekonomickému tlaku v dôsledku technologického a trhového vývoja, najmä v ére generatívnej umelej inteligencie. Zdôraznila dôležitosť spravodlivého odmeňovania a silnejšej ochrany autorských práv. „Boj proti dezinformáciám nie je len o odstraňovaní falošného obsahu – ide o to, aby sa v našej spoločnosti mohli presadiť pravdivé, overené a zodpovedné informácie,“ uviedla.
Na neoprávnené používanie redakčných fotografií a videí na trénovanie umelej inteligencie počas diskusie upozornil viceprezident spoločnosti Getty Images Jonathan Lockwood. Takáto prax podľa neho oslabuje ekonomický základ kvalitného spravodajstva. Dôveryhodná vizuálna žurnalistika má podľa neho v ére umelo generovaného obsahu čoraz väčší význam.
Na diskusii vystúpili aj členovia rady EANA. Generálny riaditeľ agentúry Belga Patrick Lacroix si myslí, že spravodajské agentúry by mali byť formálne uznané „za kľúčovú informačnú infraštruktúru Európy“. Riaditeľka agentúry AGERPRES Claudia Nicolaeová upozornila, že overovania faktov je nákladnejšie ako šírenie dezinformácii a žurnalistika sa podľa nej musí aj napriek narastajúcim technologickým výzvam naďalej zameriavať na šírenie overených faktov. Aimilios Perdikaris z agentúry ANA-MPA sa zameral najmä na inštitucionálnu úlohu tlačových agentúr ako strážcov objektívnych informácií. Podľa neho im patrí v informačnom prostredí mimoriadne citlivá pozícia, pretože sú hlavnými distribútormi správ do širšieho mediálneho prostredia.
Diskusia vyústila do všeobecnej zhody na tom, že je potrebná užšia spolupráca medzi európskymi inštitúciami, mediálnymi organizáciami a technologickými subjektmi s cieľom posilniť dôveryhodné informačné prostredie, zabezpečiť spravodlivú odmenu za žurnalistický obsah a brániť demokratické spoločnosti pred koordinovanými dezinformačnými kampaňami.
EANA, ktorej členom je aj TASR, je tradičná stavovská organizácia tlačových agentúr z Európy. Jej úlohou je formulovať, koordinovať a spoločnými silami riešiť výzvy agentúrnej žurnalistickej práce v dynamicky sa meniacich trhových, legislatívnych a technologických podmienkach a v otázkach autorských práv. Tvorí ju 33 členských agentúr.