Tlačovú agentúru zachránila pred zánikom skupina filantropov

Sydney 30. júna (TASR) - Austrálsku tlačovú agentúru AAP (Australian Associated Press), ktorá mala v júni ukončiť svoju činnosť, získalo do svojho portfólia konzorcium vedené skupinou filantropov a zachránilo ju tak pred zánikom. Informovala o tom v utorok agentúra AFP.



Dohoda bola potvrdená v pondelok, teda približne tri mesiace po tom, ako sa zamestnanci agentúry dozvedeli, že pre zhoršenie ekonomickej situácie v mediálnom sektore v dôsledku koronavírusovej pandémie zanikne.



Konzorcium investorov oznámilo zamestnancom, že zdieľa spoločný cieľ, ktorým "je túžba chrániť rozmanitosť médií v Austrálii". Jedným z nových investorov je aj bývalý šéf mediálnej organizácie News Corp Australia Peter Tonagh, ktorá bola jedným z dvoch hlavných akcionárov agentúry. Agentúra tiež oznámila, že bude ďalej vystupovať pod značkou AAP.



Očakáva sa však, že v agentúre zanikne približne polovica zo 180 existujúcich pracovných miest. Konzorcium nových vlastníkov tvrdí, že 31. júla po dokončení prevzatia bude spustená menšia a udržateľnejšia verzia agentúry. Zoštíhlená AAP bude poskytovať tzv. breaking news, spravodajstvo z oblasti politiky a športu, no informovať bude o všetkých udalostiach verejného záujmu.



Prevzatie AAP novými vlastníkmi prichádza v čase, keď austrálsky mediálny trh zápasí s klesajúcimi príjmami. Skupina News Corp mediálneho magnátom Ruperta Murdocha koncom mája oznámila, že v dôsledku digitalizácie prestane v tlačenej verzii vydávať viac ako 100 miestnych a regionálnych novín, z ktorých väčšina bude dostupná iba v on-line podobe a približne tretina z nich úplne zanikne.