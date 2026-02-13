< sekcia Zahraničie
Tlaková níž Nils si vo Francúzsku vyžiadala najmenej dve obete
Tlaková níž sprevádzaná silným vetrom a výdatnými zrážkami zasiahla vo štvrtok južné Francúzsko, severné Španielsko a časti Portugalska.
Autor TASR
Paríž 13. februára (TASR) - Tlaková níž Nils, ktorá v uplynulých dňoch zasiahla západ Európy, si vo Francúzsku vyžiadala najmenej dve obete na životoch. Informovali o tom tlačové agentúry AFP a AP.
Na juhozápade Francúzska pretrvávajú obavy z povodní, najmä v povodí rieky Garonne. Varovanie pred vysokými hladinami riek vydané službou Météo-France pre departementy Gironde a Lot-et-Garonne zostane v platnosti aj v sobotu, uviedol spravodajský web Le Monde, píše TASR.
Tlaková níž sprevádzaná silným vetrom a výdatnými zrážkami zasiahla vo štvrtok južné Francúzsko, severné Španielsko a časti Portugalska. Silný vietor a výdatné zrážky skomplikovali dopravu: vyžiadali si zrušenie letov, vlakových spojení a pozastavilo aj prevádzku trajektov. Pre zaplavené cesty a popadané stromy boli problémy aj v automobilovej doprave.
Na juhu Francúzska zostáva v piatok bez dodávok elektriny približne 450.000 domácností, uviedla distribučná spoločnosť Enedis. Riaditeľ krízového štábu spoločnosti Enedis Hervé Champenois vo štvrtok večer informoval, že v danej oblasti je bez elektriny až 900.000 odberných miest. Objasnil, že opravy sú komplikované aj preto, že polia, na ktorých sú mnohé stĺpy vysokého napätia, sú podmáčané a niektoré cesty sú zablokované. Spoločnosť Enedis povolala do služby 3000 odborníkov vrátane 2100 montérov.
