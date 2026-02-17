< sekcia Zahraničie
To Lam sa zúčastní na prvom stretnutí Rady mieru v Spojených štátoch
Prvé stretnutie novej Trumpovej organizácie je naplánované na štvrtok vo Washingtone.
Autor TASR
Hanoj 17. februára (TASR) - Generálny tajomník Komunistickej strany Vietnamu To Lam sa tento týždeň zúčastní na prvom stretnutí Rady mieru prezidenta Donalda Trumpa v Spojených štátoch, potvrdilo v utorok tamojšie ministerstvo zahraničia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Prvé stretnutie novej Trumpovej organizácie je naplánované na štvrtok vo Washingtone. Generálny tajomník Komunistickej strany Vietnamu uviedol, že je odhodlaný spolupracovať so Spojenými štátmi a medzinárodným spoločenstvom, aby „pozitívne prispel“ k mieru na Blízkom východe.
Trump založil Radu mieru 22. januára na Svetovom ekonomickom fóre v Davose. Jej hlavnou úlohou by malo byť dohliadanie na povojnovú obnovu Pásma Gazy. Podľa AFP stanovy Rady mieru neobmedzujú jej úlohu iba na toto palestínske územie. Podľa Trumpa by mohla v budúcnosti plniť aj niektoré funkcie Organizácie Spojených národov (OSN).
Lama v januári delegáti straníckeho zjazdu opätovne potvrdili do funkcie generálneho tajomníka Komunistickej strany Vietnamu. Tento post zastáva od júla 2024, keď nahradil zosnulého Nguyen Phu Tronga. Lam prijal Trumpovu pozvánku stať sa zakladajúcim členom Rady mieru minulý mesiac.
Prvé stretnutie novej Trumpovej organizácie je naplánované na štvrtok vo Washingtone. Generálny tajomník Komunistickej strany Vietnamu uviedol, že je odhodlaný spolupracovať so Spojenými štátmi a medzinárodným spoločenstvom, aby „pozitívne prispel“ k mieru na Blízkom východe.
Trump založil Radu mieru 22. januára na Svetovom ekonomickom fóre v Davose. Jej hlavnou úlohou by malo byť dohliadanie na povojnovú obnovu Pásma Gazy. Podľa AFP stanovy Rady mieru neobmedzujú jej úlohu iba na toto palestínske územie. Podľa Trumpa by mohla v budúcnosti plniť aj niektoré funkcie Organizácie Spojených národov (OSN).
Lama v januári delegáti straníckeho zjazdu opätovne potvrdili do funkcie generálneho tajomníka Komunistickej strany Vietnamu. Tento post zastáva od júla 2024, keď nahradil zosnulého Nguyen Phu Tronga. Lam prijal Trumpovu pozvánku stať sa zakladajúcim členom Rady mieru minulý mesiac.