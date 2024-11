Toalety v Snemovni USA budú vyhradené podľa identity pri narodení

Washington 21. novembra (TASR) - Predseda Snemovne reprezentantov Kongresu USA Mike Johnson v stredu vydal nariadenie, ktorým sa transrodovým ľuďom v kancelárskych budovách v Kapitole a Snemovni reprezentantov USA zakazuje používať toalety zodpovedajúce ich rodovej identite. Uviedol, že toalety sú vyhradené pre jednotlivcov "len na základe biologického pohlavia" priznaného/ prideleného pri narodení.



Podľa TASR o tom v noci na štvrtok informovala agentúra Reuters, ktorá pripomenula, že Johnson svoje rozhodnutie zverejnil pár týždňov po zvolení prvej transrodovej osoby do Kongresu.



Príslušný návrh podala republikánska poslankyňa Nancy Maceová. Návrh sa týka novozvolenej kongresmanky Sarah McBrideovej.



Johnson si Maceovej návrh osvojil, pričom argumentoval, že "ženy si zaslúžia priestory určené len pre ženy".



Dodal, že členovia a členky Kongresu môžu používať toalety aj pri svojich súkromných kanceláriách - Reuters však v súvislosti s tým podotkol, že od budovy snemovne, kde prebieha hlasovanie či rozprava, môžu byť tieto priestory vzdialené aj desať minút chôdze.



Ďalšou možnosťou navrhovanou Johnsonom je použitie unisex toaliet v Kapitole.



McBrideová (34), zvolená do Snemovne reprezentantov za štát Delaware, uviedla, že sa podriadi Johnsonovmu rozhodnutiu. Celú kauzu však označila za zástupnú, ktorá má odpútať pozornosť od vážnejších problémov.



"Nie som tu, aby som sa bila o toalety, ale aby som bojovala za všetkých obyvateľov Delaware, za zníženie vysokých životných nákladov, ktorým teraz čelia ich rodiny," uviedla McBrideová vo vyhlásení.



Ďalší demokrati konštatovali, že snaha vylúčiť transrodové osoby z toaliet pre mužov alebo pre ženy je šikanovanie.



Maceová totiž priznala, že jej návrh, v ktorom sa snažila zakázať transrodovým ženám vstup na dámske toalety v Kapitole, bol nepochybne reakciou na zvolenie McBrideovej. Vyhlásila, že sa postaví do cesty každému mužovi, ktorý chce ísť do dámskej toalety alebo prezliekarne.



Sarah Elizabeth McBrideová je aktivistka a politička, ktorá sa v novembri stala prvou transrodovou osobou zvolenou do Snemovne reprezentantov amerického Kongresu. Svoju úspešnú predvolebnú kampaň zamerala na ekonomické otázky vrátane ochrany odborov a na cenovo dostupnú zdravotnú starostlivosť a opateru detí.



Od januára 2021 bola demokratickou členkou Senátu štátu Delaware.



Agentúra AFP svojho času pripomenula, že práva transrodových osôb vyvolali v predvolebnej kampani v USA búrlivé diskusie. Polarizujúcou témou bola najmä účasť transrodových osôb v športových súťažiach, ako aj prístup neplnoletých k procedúram vedúcich k zmene pohlavia.



Organizácia LGBTQ+ Victory Fund, ktorá podporuje kandidátov z radov sexuálnych menšín, zvolenie McBrideovej uvítala. Dodala, že v tohtoročných voľbách kandidovalo 62 transrodových osôb - ide o takmer dvojnásobný počet takýchto kandidátov oproti roku 2020, keď sa ich o hlasy voličov uchádzalo 34.