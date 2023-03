Toblerone mení logo z dôvodu presunu časti výroby na Slovensko

Bern 6. marca (TASR) - Švajčiarska čokoláda Toblerone prestane používať tradičné logo s vyobrazením alpského vrchu Matterhorn. Súvisí to s presunom výroby tejto cukrovinky zo Švajčiarska do Bratislavy. TASR správu prevzala v pondelok z webovej stránky stanice Sky News.



Toblerone začali vyrábať v švajčiarskom meste Bern v roku 1908. Výrobca čokolády, firma Mondelez, však presúva časť výroby do Bratislavy, kde by sa mala začať produkovať od konca tohto roka, pripomína Sky News.



Na novom obale bude nešpecifikovaný vrch a zmení sa aj druh písma. Dôvodom sú pravidlá v oblasti používania národných symbolov Švajčiarska. Tie môžu byť zobrazené len na mliečnych výrobkoch, ktoré sú vyrábané výlučne v Švajčiarsku, píše Sky News.



Švajčiarsky spolkový úrad pre poľnohospodárstvo (BLW) na svojej webovej stránke uvádza, že na potravinách sa môže uvádzať švajčiarsky pôvod v prípade, ak najmenej 80 percent (100 percent v prípade mliečnych výrobkov) surovín pochádza zo Švajčiarska a v tejto krajine je aj hlavná časť výroby.



Hovorca Mondelez pre Sky News uviedol, že firma z dôvodu celosvetového nárastu dopytu a s cieľom zabezpečiť rast značky Toblerone do budúcnosti pokračuje v investíciách v oblasti ponuky, marketingu a výroby. Zmeny loga a písma sú súčasťou týchto inovácií. "Bern je významnou súčasťou našej histórie a bude ňou aj naďalej," dodal hovorca.



Matterhorn sa nachádza v Alpách na taliansko-švajčiarskych hraniciach. Jeho silueta má charakteristický tvar a s výškou 4478 metrov je jedným z najvyšších alpských vrcholov.