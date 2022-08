Togo eliminovalo štyri z tzv. zanedbávaných tropických chorôb

Lomé 25. augusta (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) ocenila tento týždeň Togo za to, že sa stalo prvou krajinou na svete, ktorej sa podarilo vykoreniť štyri tzv. zanedbávané tropické choroby.



Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus na 72. zasadnutí jej regionálneho výboru pre Afriku v togskej metropole Lomé udelil tejto západoafrickej krajine ocenenie za mimoriadne úspechy v boji proti drakunkulóze, lymfatickej filarióze, spavej chorobe a trachómu, dosiahnuté len v priebehu 11 rokov, informoval vo štvrtok denník The Guardian.



"Togo dosiahlo výrazný úspech, ktorý je príkladom pre zvyšok Afriky a ukazuje, čo je možné, keď sa zdravie stane prioritou," povedala regionálna riaditeľka WHO pre Afriku Matshidiso Moetiová.



Togo vykorenilo drakunkulózu v roku 2011, v roku 2017 sa stalo prvou krajinou subsaharskej Afriky, ktorá skoncovala s lymfatickou filariózou, v roku 2020 sa zbavilo spavej choroby a v tomto roku úspešne eliminovalo trachóm.



"Zdravie je prioritou, ktorú sme postavili do centra našej rozvojovej politiky," vyhlásil togský prezident Faure Gnassingbé.



Zanedbávané tropické choroby (NTD) sú skupinou 20 ochorení, ktorým sa dá predchádzať a dajú sa liečiť, no sú často vynechávané z rozpočtov na zdravotníctvo, ako aj z globálnych priorít financovania, pripomína The Guardian.



Od roku 2012 vykorenilo 46 krajín aspoň jednu NTD, pričom farmaceutické spoločnosti poskytli postihnutým komunitám viac ako 14 miliárd liečebných procedúr.



Svetoví lídri pred tromi mesiacmi na stretnutí v Kigali, hlavnom meste Rwandy, opätovne potvrdili svoje záväzky a dohodli sa na vykorenení všetkých NTD do roku 2030.



Zanedbávanými tropickými chorobami globálne stále trpí približne 1,7 miliardy ľudí.