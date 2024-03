Togo mení prezidentský systém na parlamentný

Lomé 26. marca (TASR) - Parlament v západoafrickom štáte Togo prijal novú ústavu, ktorá zmení politický systém v krajine z prezidentského na parlamentný. TASR o tom v utorok informuje na základe správy agentúry AFP.



Prezident sa bude v Togu voliť na jedno funkčné obdobie, ktorého dĺžka bude šesť rokov. Aktuálne môže v krajine prezident zastávať úrad najviac dve päťročné funkčné obdobia. Už to však nebude priama voľba, po novom bude prezidenta voliť zákonodarný zbor Toga, čiže Národné zhromaždenie. Hlava štátu tiež príde o mnohé právomoci.



Reálnu vládu v krajine prevezme osoba zvolená do novo ustanovenej funkcie predsedu rady ministrov. Má sa ním stať "líder strany alebo líder väčšinovej koalície strán po parlamentných voľbách", uvádza sa v ústave. Vo funkcii bude šesť rokov.



"Predseda rady ministrov sa tiež stáva čelným predstaviteľom zastupujúcim Togo v zahraničí," dodal Tchitchao Tchalim z komisie o ústavných zákonoch, legislatíve a všeobecnej administratíve.



Zmenu ústavy navrhla skupina poslancov väčšinou z vládnucej strany Únia pre republiku (UNIR) a Národné zhromaždenie ju prijalo takmer jednohlasne. Ešte však nie je jasné, kedy vstúpi do platnosti.



Nové znenie ústavy prichádza krátko pred najbližšími voľbami do Národného zhromaždenia, ktoré sa budú v Togu konať 20. apríla súčasne s komunálnymi voľbami.



V roku 2019 zákonodarný zbor v krajine prepracoval ústavu tak, aby umožnila prezidentovi najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Nie však retrospektívne, čo znamenalo, že prezident Faure Gnassingbé dostal možnosť kandidovať v nasledujúcich dvoje voľbách. Gnassingbé sa dostal k moci v roku 2005 po smrti svojho otca, generála Gnassingbého Eyadému, ktorý sa zmocnil krajiny štátnym prevratom pred viac než 50 rokmi.