Togo oznámilo, že parlamentné voľby sa uskutočnia začiatkom roku 2024

Lomé 28. novembra (TASR) - Nasledujúce parlamentné a regionálne voľby v Togu sa budú konať "najneskôr do konca prvého štvrťroka 2024", oznámila tamojšia vláda. TASR informáciu prevzala z utorkovej správy tlačovej agentúry AFP.



Navrhovaný harmonogram odsúva sľub prezidenta Faureho Gnassingbého z decembra minulého roka, že voľby sa uskutočnia do 12 mesiacov. Posledné togské parlamentné a regionálne voľby sa konali v roku 2018. Opozícia ich však bojkotovala s tvrdením, že počas nich došlo k údajným manipuláciám s výsledkami.



Opozícia dúfa, že sa jej podarí vyzvať vládnucu Úniu za republiku (UNIR), pričom požaduje sprísnenie registrácie voličov.



Togská opozícia v utorok spochybnila volebný zoznam potvrdený medzinárodnou organizáciou a uviedla, že sa stále obáva podvodov v nadchádzajúcich voľbách.



"Je to ďalší trik na posilnenie volebných podvodov s certifikáciou zo strany Medzinárodnej organizácie Frankofónie (OIF)," povedal pre AFP Eric Dupuy, hovorca opozičnej sociálnodemokratickej strany Národná aliancia za zmenu (ANC).



Faure Gnassingbé je pri moci od roku 2005 po smrti svojho otca, Gnassingbého Eyadému, ktorý krajine vládol 38 rokov. Od svojho nástupu do funkcie v máji 2005 Faure Gnassingbé vyhral všetky voľby, hoci opozícia tieto výsledky spochybňuje.



Togská vláda v ojedinelom vyhlásení o bezpečnosti oznámila, že v tomto roku bolo pri "teroristických" útokoch na severe krajiny zabitých viac ako 30 ľudí.



Togo, Benin, Ghana a Pobrežie Slonoviny - všetci susedia v Guinejskom zálive - riskujú, že džihádistické konflikty sa budú čoraz viac šíriť cez hranice s Nigerom a Burkinou Faso.



Obavy o bezpečnosť v štátoch Guinejského zálivu sa zvýšili po tom, ako sa z regiónu Sahel stiahla francúzska armáda. K nestabilite prispeli aj prevraty v Burkine Faso a Nigeri. Tieto krajiny bojujú proti džihádistom napojeným na teroristické skupiny Islamský štát a al-Káida.



Na severe krajiny žijú aj vysídlenci z Burkiny Faso, pričom nemenovaný predstaviteľ Toga uviedol, že približne polovicu zo 100 civilistov zabitých počas džihádistickej "vojny" v severnej časti krajiny netvorili občania Toga.