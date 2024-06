Togo po úmrtiach v Mekke zaviedlo pre pútnikov testovanie na covid

Lome 29. júna (TASR) - Togo v piatok ako druhá západoafrická krajina zaviedla skríningové testy na ochorenie covid a rúška pre pútnikov, ktorí sa vracajú z každoročnej moslimskej púte hadždž v Mekke. Rovnaký postup už zaviedol Senegal, kde časť z testovaných pútnikov bola pozitívna na prítomnosť vírusu covid-19. TASR informuje podľa agentúry AFP.



V piatkovom vyhlásení vlády v Togo sa uvádza, že pútnici sa musia do 10 dní po návrate podrobiť povinným testom na covid a "obmedziť kontakty, nosiť masky, pravidelne sa umývať a vyhýbať sa veľkým zhromaždeniam".



Asi 18 percent z osemmiliónovej populácie Toga tvoria moslimovia. Tento rok do Saudskej Arábie na hadždž putovalo približne 2.500. Do vlasti sa vracajú medzi 29. júnom a 3. júlom špeciálnymi letmi, ktoré prenajala vláda. V Senegale bolo zo 124 rýchlotestov 78 pozitívnych a PCR testy následne potvrdili vírus SARS-CoV-2 u 36 testovaných.



Oficiálna saudskoarabská tlačová agentúra SPA informovala o 1.301 úmrtiach počas tohoročnej púte, pričom 83 percent z nich nebolo úradne zaregistrovaných.



Každoročná púť hadždž je jedným z piatich pilierov islamu a musia ju aspoň raz za život absolvovať moslimovia, ktorí na to majú prostriedky. Jej termín sa určuje podľa lunárneho islamského kalendára a tento rok pripadol na obdobie horúceho leta. V Mekke počas nej namerali až 51,8 stupňa Celzia.



K ďalším pilierom islamu patrí vyznanie (šaháda), ktoré predpisuje, že každý, kto otvorene a úprimne vyhlási: "Nie je žiadny Boh okrem Alaha a Mohamed je jeho prorok", sa môže stať moslimom. Druhý pilier je modlitba (salát) päťkrát denne pri východe slnka, ráno, na obed, poobede a pri západe slnka. Tretí pilier (zakát) prikazuje podporovať milodarmi a milým slovom ľudí v núdzi a štvrtý (saúm) dodržiavať pôst v mesiaci ramadán.