Togo zvažuje členstvo v Konfederácii sahelských štátov

Lomé 21. marca (TASR) - Africké Togo otvorene zvažuje pripojiť sa ku Konfederácii sahelských štátov (AES). V súčasnosti ju tvoria tri štáty ovládané vojenskými juntami - Mali, Burkina Faso a Niger. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.



"Togo zvažuje pripojiť sa k AES. Je to strategické rozhodnutie, ktoré môže posilniť regionálnu spoluprácu a poskytnúť prístup k moru pre členské štáty," uviedol minister zahraničia Robert Dussey. Ešte v januári o členstve svojej krajiny povedal, že "nie je nemožné".



Napätie medzi trojicou vnútrozemských krajín, Pobrežím Slonoviny a Beninom v minulosti spôsobilo, že štáty AES začali pre obchod využívať práve prístav v Togu.



Prístup k moru je pre krajiny AES dôležitý a členstvo Toga v konfederácii by podľa analytikov agentúry AFP v regióne otvorilo nové obchodné príležitosti. "Je tam nádej na ekonomickú solidaritu - prístup Toga k nigérijskej rope a obnova obchodných trás - ale krajina by vedela benefitovať aj z vojenskej spolupráce a zdieľania spravodajských informácií," uviedol togský analytik Madi Djabakate pre agentúru AFP.



Mali, Burkina Faso a Niger v posledných rokoch bojujú s častými džihádistickými útokmi. Konfederácia AES preto nedávno oznámila vytvorenie spoločného vojenského kontingentu zloženého z 5000 jednotiek určených na boj s radikálnymi islamistami.