Požiare v Brazílii zničili územie veľké zhruba ako Bielorusko

Rio de Janeiro 12. októbra (TASR) - Územie Brazílie veľké zhruba ako Bielorusko bolo od januára do septembra 2024 zničené požiarmi. Uvádza sa to v správe, ktorú v sobotu na základe satelitných záberov a ďalších podkladov zverejnila iniciatíva MapBiomas, združujúca univerzity, mimovládne organizácie a technologické spoločnosti. Informovala o tom agentúra DPA.



V prvých deviatich mesiacoch tohto roku zachvátil požiar celkovo 22,38 milióna hektárov, čo predstavuje nárast o 150 percent v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2023, uvádza iniciatívna správa MapBiomas. Táto plocha zodpovedá približne 2,6 percentám rozlohy Brazílie, je väčšia ako Bielorusko (20,29 miliónov hektárov) a takmer taká veľká ako Rumunsko (23 miliónov hektárov).



Viac ako polovica plochy zasiahnutej požiarmi sa nachádza v Amazónii. Len v septembri tam zhorelo 5,5 milióna hektárov, čo je v porovnaní s rovnakým mesiacom v roku 2023 nárast o 196 percent.



"Suchá sezóna v Amazónii, ktorá zvyčajne trvá od júna do októbra, bola tento rok obzvlášť krutá a ešte viac zhoršila požiarnu krízu v oblasti," povedala Ane Alencarová z iniciatívy MapBiomas.



Amazonský dažďový prales, nazývaný aj "pľúca planéty", absorbuje oxid uhličitý z atmosféry a zohráva kľúčovú úlohu v boji proti klimatickým zmenám.



V samotnom septembri bolo Cerrado, brazílska vodná nádrž a domov približne 5 percent všetkých rastlinných a živočíšnych druhov na Zemi, s rozlohou 4,3 milióna hektárov ekosystémom najviac postihnutým požiarmi čo do plochy. V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka došlo k nárastu postihnutej oblasti o 158 percent. V septembri bolo požiarom zničených takmer 318.000 hektárov Pantanalu, najväčšej mokrade na svete, čo predstavuje nárast o 662 percent v porovnaní s minuloročným septembrom.



Podľa údajov brazílskeho Národného inštitútu pre výskum vesmíru (INPE), ktorý je zodpovedný za satelitné monitorovanie, zaznamenala táto juhoamerická krajina od začiatku roka najhoršie požiare za posledných 14 rokov.



Požiare v Amazónii a Cerrade sa historicky považujú za poslednú fázu odlesňovania, pretože oheň sa používa na "vyčistenie" zničených oblastí, uviedla v septembri brazílska pobočka Svetového fondu na ochranu prírody (WWF). Väčšina požiarov v predchádzajúcich dvoch mesiacoch však nepostihla nedávno odlesnené oblasti, ale oblasti primárneho lesa.



"Klimatická zmena spôsobená globálnym otepľovaním spolu s degradáciou životného prostredia vytvorila podmienky pre nezákonné využitie ohňa na premenu lesa, ktoré bude pravdepodobne odhalené pri budúcich mapovaniach zničenej plochy brazílskej Amazónie," uviedla Mariana Napolitano z WWF Brazília.