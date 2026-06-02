Tohtoročná jar bola v Česku najsuchšia od roku 1961
Najmenej pršalo v lokalite severne až severozápadne od Prahy - najnižší zrážkový úhrn za celú klimatickú jar tam namerala stanica Strašov-Vodochody (34,4 mm).
Autor TASR
Praha 2. júna (TASR) - Tohtoročná klimatická jar (obdobie od začiatku marca do konca mája) bola v Česku nadpriemerne teplá a zároveň najsuchšia od roku 1961. V priebehu troch mesiacov spadlo na území ČR len 89 milimetrov zrážok, dosiaľ najnižší úhrn bol zaznamenaný v roku 1993. V utorok to uviedol Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Na jar spadlo v ČR priemerne len 89 mm zrážok, čo je len 57 percent normálu 1991-2020. Za marec 2026 spadlo priemerne 19 mm, za apríl 13 mm a v máji 57 mm... Úhrn zrážok 89 mm je najnižšia hodnota za jarné obdobie od roku 1961 (odkedy sú počítané územné charakteristiky zrážok),“ spresnili meteorológovia s tým, značná časť zrážkového úhrnu v máji spadla v priebehu len dvoch dní.
Najmenej pršalo v lokalite severne až severozápadne od Prahy - najnižší zrážkový úhrn za celú klimatickú jar tam namerala stanica Strašov-Vodochody (34,4 mm). Najviac pršalo v Krušných horách a na stanici Přebuz namerali 228,6 mm.
Meteorológovia upozornili, že v dôsledku teplotne nadpriemernej a zrážkovo podpriemernej zimy sa už začiatkom jari začalo prejavovať sucho v povrchovej vrstve pôdy, tiež v podzemných a neskôr aj povrchových vodách. Dôvodom boli oveľa menšie zásoby vody zo snehu než je obvyklé. Stav hlbokých vrtov je podľa ČHMÚ najhorší od roku 1991.
Ústav zároveň podotkol, že jarné obdobie sa od roku 1961 výrazne otepľuje, približne o 0,3 stupňa Celzia za desať rokov. Dodal, že 12 najteplejších období jari v ČR zaznamenali po roku 2000. Priemerná teplota tohtoročnej jari dosiahla v Česku 9,2 stupňa Celzia, čím sa zaradila do prvej desiatky najteplejších jarí od roku 1961.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
