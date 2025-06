Tohtoročná jar v Británii bola najteplejšia v histórii

Londýn 2. júna (TASR) - Spojené kráľovstvo zaznamenalo tento rok najteplejšiu jar vo svojej histórii a najsuchšiu za viac ako 50 rokov, uviedol v pondelok meteorologický úrad Met Office, ktorý dáta o počasí zbiera od roku 1884. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP a denníka The Independent.



Podľa predbežných údajov dosiahli priemerné teploty v Británii od marca do mája 9,51 stupňa Celzia a pokorili tak predošlý rekord 9,37 stupňa Celzia z minulého roka.



Podľa Met Office sa osem z desiatich najteplejších jarí v Spojenom kráľovstve vyskytlo od roku 2000 a tri najteplejšie z nich zaznamenali v krajine od roku 2017. „Údaje jasne ukazujú, že posledné desaťročia boli teplejšie, slnečnejšie a často suchšie ako priemer 20. storočia,“ uviedla predstaviteľka úradu Emily Carlisleová.



Met Office najnovšie údaje zverejnil krátko po tom, ako britskí meteorológovia varovali, že krajinu by mali v lete zasiahnuť vlny horúčav. Pravdepodobnosť, že v Spojenom kráľovstve bude počas meteorologického leta – ktoré sa začína 1. júna a končí 31. augusta – horúco, je podľa nich 2,3-krát vyššia ako zvyčajne.



„Aj keď súčasná trojmesačná predpoveď ukazuje zvýšenú pravdepodobnosť horúceho leta, teplotné signály pre toto leto sú podobné ako v posledných rokoch a sú v súlade s naším otepľujúcim sa podnebím... Zvýšená pravdepodobnosť vyšších teplôt ako je priemer nie je zárukou dlhotrvajúceho horúceho počasia... ale znamená, že by sa niekedy mohli vyskytnúť vlny horúčav,“ vysvetlil úrad.