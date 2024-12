Tohtoročná jeseň v Japonsku bola najteplejšia od začiatku meraní

Tokio 3. decembra (TASR) — Tohtoročná jeseň bola v Japonsku najteplejšia od začiatku pravidelných meraní pred 126 rokmi. V utorok to oznámila Japonská meteorologická agentúra (JMA), informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.



"Tento rok bolo na jeseň o 1,97 stupňa Celzia teplejšie než zvyčajne. Bola to najteplejšia jeseň od roku 1898, keď sa začali robiť štatistiky," uviedla JMA na svojej webovej.



Od septembra do novembra bola teplota v Tokiu o 2,4 stupňa Celzia nad priemerom, v Nagoji o 2,9 stupňa a v Sappore ležiacom na severe krajiny bolo teplejšie o 1,2 stupňa.



Teplé počasie tak posunulo začiatok sezóny sfarbovania lístia, ktorú Japonci veľmi obľubujú a železničná spoločnosť v Kjóte dokonca organizuje nočné jazdy nasvietenými javorovými lesmi žiariacimi sýtou červenou a žltou farbou.



Podľa JMA sa tento rok najlepší termín na obdivovanie sfarbeného lístia posunul v Tokiu na obdobie okolo 5. decembra a v Ósake na 9. decembra.



Aj tohtoročné leto v Japonsku bolo rekordne teplé. Sneh pokryl vrchol hory Fudži až začiatkom novembra, pričom doteraz sa tak stávalo začiatkom októbra.