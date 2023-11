Tohtoročná jeseň v Nemecku je druhá najteplejšia od začiatku meraní

Offenbach 29. novembra (TASR) - Tohtoročná meteorologická jeseň, teda mesiace september, október a november, bola v Nemecku druhou najteplejšou od začiatku meraní v roku 1881. Na druhom mieste s priemernou teplotou 11,2 stupňa Celzia je aj obdobie od januára do novembra 2023. Vyplýva to z predbežnej štatistiky, ktorú v stredu zverejnila Nemecká meteorologická služba (DWD), informuje agentúra DPA.



"Ešte si musíme počkať na december, ale rok 2023 bude v Nemecku pravdepodobne ďalším z najteplejších rokov," uviedol Uwe Kirsche z DWD.



Napriek nástupu chladného počasia so snežením a poľadovicou v posledných dňoch meteorologickej jesene, dosiahla priemerná teplota 11,5 stupňa. To je o 2,7 stupňa viac ako hodnota v referenčnom období rokov 1961 - 1990. Teplejšia bola len meteorologická jeseň v roku 2006 s priemernou teplotou 12 stupňov.



Tohtoročná jeseň bola zároveň trinásta nadpriemerne teplá v rade. V južnom Nemecku bola dokonca najteplejšia od začiatku meraní. Najvyššiu teplotu — 33,3 stupňa — zaznamenala 12. septembra meracia stanica na juhu spolkovej krajiny Bádensko-Württembersko.



Uvedené obdobie bolo takisto najdaždivejšie od roku 2002, keď spadlo približne o 40 percent zrážok viac ako v referenčnom období 1961 – 1990.