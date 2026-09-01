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Tohtoročné leto bolo druhé najteplejšie v Česku od roku 1961
ČHMÚ podotkol, že územie ČR zasiahli počas leta dve výrazné horúce vlny, ktoré priniesli rekordne vysoké teploty.
Autor TASR
Praha 1. septembra (TASR) - Tohtoročné leto bolo druhé najteplejšie v Česku od roku 1961. V utorok to na Facebooku uviedol Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Za bezprecedentný označil počet dní, keď teploty na území ČR presiahli 40 stupňov Celzia, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Leto 2026 patrilo na území ČR k jedným z najteplejších dosiaľ zaznamenaných. Podľa priemernej sezónnej teploty na území ČR, 19,4 stupňa Celzia (odchýlka +1,8 stupňa od normálu), sa radí ako druhé najteplejšie od roku 1961,“ uviedli meteorológovia. Dodali, že najvyššia priemerná letná teplota bola zaznamenaná v roku 2019 (19,5 stupňa) a najnižšia v roku 1978 (14,6 stupňa).
ČHMÚ podotkol, že územie ČR zasiahli počas leta dve výrazné horúce vlny, ktoré priniesli rekordne vysoké teploty. V prvej na konci júla padol teplotný rekord pre územie ČR - na meteorologickej stanici Doksany namerali 41,9 stupňa Celzia. V druhej na prelome júla a augusta bol nameraný absolútny rekord pre Moravu, keď v Strážnici dosiahla teplota 41 stupňov. „Teploty vzduchu na našom území presiahli 40 stupňov Celzia celkovo v piatich dňoch tohtoročného leta, čo je absolútne bezprecedentné,“ zdôraznili meteorológovia.
Tropických dní, teda tých s najvyššou teplotou 30 a viac stupňov, bolo od júna do augusta celkovo 51. O niečo vyšší počet bol zaznamenaný len v rokoch 2003 a 2018. „Veľmi vysoký bol počet takzvaných supertropických dní (s teplotou vzduchu 35 stupňov a viac), ktorých bolo počas tohtoročného leta na našom území zaznamenaných 23. Rovnako vysoký počet týchto dní nastal len v roku 2015. Podobne je to s počtom tropických nocí, ktorých sme toto leto na území ČR zaznamenali 35,“ dodal ČHMÚ s tým, že dosiaľ najvyšší počet tropických nocí, keď teplota neklesne pod 20 stupňov Celzia, bol 34 z leta v roku 2015.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
„Leto 2026 patrilo na území ČR k jedným z najteplejších dosiaľ zaznamenaných. Podľa priemernej sezónnej teploty na území ČR, 19,4 stupňa Celzia (odchýlka +1,8 stupňa od normálu), sa radí ako druhé najteplejšie od roku 1961,“ uviedli meteorológovia. Dodali, že najvyššia priemerná letná teplota bola zaznamenaná v roku 2019 (19,5 stupňa) a najnižšia v roku 1978 (14,6 stupňa).
ČHMÚ podotkol, že územie ČR zasiahli počas leta dve výrazné horúce vlny, ktoré priniesli rekordne vysoké teploty. V prvej na konci júla padol teplotný rekord pre územie ČR - na meteorologickej stanici Doksany namerali 41,9 stupňa Celzia. V druhej na prelome júla a augusta bol nameraný absolútny rekord pre Moravu, keď v Strážnici dosiahla teplota 41 stupňov. „Teploty vzduchu na našom území presiahli 40 stupňov Celzia celkovo v piatich dňoch tohtoročného leta, čo je absolútne bezprecedentné,“ zdôraznili meteorológovia.
Tropických dní, teda tých s najvyššou teplotou 30 a viac stupňov, bolo od júna do augusta celkovo 51. O niečo vyšší počet bol zaznamenaný len v rokoch 2003 a 2018. „Veľmi vysoký bol počet takzvaných supertropických dní (s teplotou vzduchu 35 stupňov a viac), ktorých bolo počas tohtoročného leta na našom území zaznamenaných 23. Rovnako vysoký počet týchto dní nastal len v roku 2015. Podobne je to s počtom tropických nocí, ktorých sme toto leto na území ČR zaznamenali 35,“ dodal ČHMÚ s tým, že dosiaľ najvyšší počet tropických nocí, keď teplota neklesne pod 20 stupňov Celzia, bol 34 z leta v roku 2015.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)