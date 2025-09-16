Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 16. september 2025Meniny má Ľudmila
< sekcia Zahraničie

Tohtoročné leto v Španielsku bolo najteplejšie v histórii meraní

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Priemerná teplota v Španielsku bola toto leto 24,2 stupňa Celzia, čím prekonala doterajší rekord z roku 2022.

Autor TASR
Madrid 16. septembra (TASR) - Španielsko má za sebou najhorúcejšie leto v histórii meraní, uviedla v utorok národná meteorologická agentúra AEMET. Ide o najnovší z radu globálnych teplotných rekordov, píše TASR podľa agentúry AFP.

Priemerná teplota v Španielsku bola toto leto 24,2 stupňa Celzia, čím prekonala doterajší rekord z roku 2022. Ide zároveň o najvyššiu hodnotu od začiatku meraní v roku 1961, uviedol na tlačovej konferencii hovorca AEMET Ruben del Campo.

Dodal, že deväť z desiatich najteplejších liet v Španielsku od začiatku meraní v roku 1961 namerali v 21. storočí. Krajina v auguste zažila rekordnú 16-dňovú vlnu horúčav a podľa Zdravotného inštitútu Carlosa III. si vyžiadala viac ako 1100 úmrtí – väčšinou ľudí starších ako 65 rokov. Viedla tiež k lesným požiarom, ktoré zabili štyroch ľudí.

Od roku 1975, keď AEMET začala viesť záznamy, bolo v Španielsku 77 vĺn horúčav a šesť z nich presiahlo priemer o štyri stupne Celzia alebo viac. Päť z nich bolo od roku 2019. Vedci opakovane varujú, že klimatické zmeny spôsobené človekom vedú celosvetovo k častejším a intenzívnejším poveternostným javom.

Najteplejšie leto od začiatku záznamov namerali tento rok aj meteorologické agentúry v Británii, Japonsku a Južnej Kórei.
.

Neprehliadnite

VIDEO: P. Pellegrini vyzdvihol potrebu zomknúť sa napriek rozdelenosti

HRABKO: Ak opozícia pri konsolidácii staví na rozprávky, doplatí na to

BIŠČOVÁ: Tritisíc krokov denne nestačí, hrozia civilizačné ochorenia

P. TOMÁNKOVÁ: Hlavným cieľom je momentálne olympiáda